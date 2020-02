TV News

di Elena Arrisico - 17/02/2020 10:09 | aggiornato 17/02/2020 10:13

Sta per arrivare su Sky Diavoli, nuova serie che vanta nel cast la presenza di Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. Girata tra Roma e Londra, è una storia di finanza e potere tratta dall'omonimo best seller di Guido Maria Brera.

Sta per arrivare su Sky e NOW TV Diavoli, la nuova serie con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. Tratto dal best seller I Diavoli di Guido Maria Brera (edito da Rizzoli), è un thriller internazionale girato tra Roma e Londra in lingua inglese. Nel teaser trailer appena rilasciato, si sente Dempsey dire a Borghi:

Tu sai quanto sono fiero di te. Lavori duramente, hai fatto tanti sacrifici... ti meriti questo successo.

Una storia di potere, finanza e disinganni, in cui Alessandro Borghi interpreta l’ambizioso e italiano Massimo Ruggero, Head of Trading della New York - London Investment Bank (NYL), una delle più importanti banche di investimento del mondo. Dominic Morgan, uno degli uomini più potenti nel mondo per quanto riguarda la finanza è, invece, interpretato da Patrick Dempsey: mentore di Massimo, è anche CEO della banca.

Nessuno si merita questo genere di successo.

A unire i due uomini c’è un profondo legame che rischia, però, di rovinarsi quando Massimo sarà coinvolto in una sorta di guerra finanziaria mondiale, a causa dei segreti di Dominic e dovrà, quindi, decidere da che parte stare: fermare la sua guida o schierarsi dalla sua parte?

Non so cosa ti passi per la testa, ma io non sono il nemico.

Prodotta da Sky Italia e Lux Vide in collaborazione con Sky Studios, Orange Studio e OCS e distribuita internazionalmente da NBCUniversal Global Distribution, la serie vanta un cast di tutto rispetto: oltre a Patrick Dempsey (Grey’s Anatomy, Bridget Jones’s Baby) e Alessandro Borghi (Suburra, Il Primo Re), anche Kasia Smutniak – che interpreta il ruolo di Nina, moglie di Dominic legata a lui da interessi, oltre che dall’amore - Lars Mikkelsen (Sherlock, House of Cards), Laia Costa (Victoria), Malachi Kirby, Paul Chowdhry, Pia Mechler, Harry Michell e Sallie Harmsen.

Alla regia di questa nuova interessante serie TV, Nick Hurran (Sherlock, Altered Carbon) e Jan Michelini (I Medici). La sceneggiatura è curata da Alessandro Sermoneta, Mario Ruggeri, Elena Bucaccio, Guido Maria Brera, Chris Lunt, Michael Walker, Ben Harris, Daniele Cesarano, Ezio Abate e Barbara Petronio.

Rizzoli

L’uscita di Diavoli, storia di finanza e uomini spregiudicati, è attesa su Sky e NOW TV per aprile.