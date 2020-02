Tecnologia

di Pasquale Oliva - 17/02/2020 11:51

La divisione NPE, costola di Facebook, ha pubblicato su App Store un'applicazione per coloro che vogliono creare collezioni digitali basate su passioni e progetti personali. Qualcuno ha detto Pinterest?

Facebook ha iniziato ormai diversi anni fa ad espandere i suoi orizzonti, dedicandosi a servizi e piattaforme ben distanti dal social network che tutti conosciamo. A tal proposito, l'ultima creazione porta la firma del team New Product Experimentation (annunciato ufficialmente lo scorso anno) ed è un'applicazione che ricorda vagamente qualcosa di già visto.

Stiamo parlando di Hobbi (via TechCrunch), un'app basata sulla raccolta di foto e video riguardanti progetti e passatempi. "Immortala cosa ti piace fare e organizza il tuo processo creativo", si legge negli screen promozionali del nuovo servizio disponibile su App Store in Colombia, Belgio, Spagna, Ucraina e Stati Uniti.

NPE Pinterest, sei tu?

Insomma, per dirla in breve, si tratta di una piattaforma per chi ama il fai da te, la cucina, il giardinaggio, il fitness, l'arte. Ma tutto ciò non vi risulta abbastanza familiare? È inutile girarci attorno, Hobbi è una sorta di clone di Pinterest. Certo, manca la forte componente social, ma i punti in comune tra le due proposte sono abbastanza evidenti.

Prima di Hobbi Facebook ha dato fiducia ad altri lavori firmati NPE, senza però ottenere i risultati sperati. Il primo esperimento, un editor di meme chiamato Whale, ha già raggiunto il cimitero delle applicazioni, mentre le social app Bump e Aux fanno molta fatica ad attirare utenti. Lo stesso triste destino attende il neonato organizer? Si vedrà.

Non sappiamo quando e se Hobbi arriverà anche in Italia. Facebook, in occasione delle presentazione del team NPE, ha dichiarato che la scelta del lancio delle app in determinati mercati varierà in base alla tipologie di queste. Nello stivale pensiate possa riscuotere successo un servizio come Hobbi? O il dominio di Pinterest è così forte da stroncare sul nascere ogni potenziale concorrente?