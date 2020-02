Tecnologia

di Matteo Tontini - 17/02/2020 09:40 | aggiornato 17/02/2020 09:41

Splendidi scatti che possono essere usati come sfondi.

Google Earth View è uno strumento affascinante, in grado di ammaliare milioni di utenti in tutto il mondo: si propone come un gigantesco album fotografico che raccoglie gli scatti dallo spazio dei posti più suggestivi del nostro Pianeta. Luoghi da togliere il fiato, di cui molti potrebbero persino ignorare l'esistenza. Adesso, il colosso della ricerca ha pubblicato nuove immagini di splendidi paesaggi della Terra, che vanno a unirsi alla collezione preesistente per un totale di oltre 2500 scatti.

Le foto condivise di recente sono mille ed è possibile accedervi attraverso un'estensione da installare sul browser Chrome. Altrimenti, basta cliccare su questo link e scegliere una delle numerose località (ovvero i puntini colorati sulla mappa) per godersi lo spettacolo.

HD Google

Il cospicuo update permette di esplorare i nuovi angoli del mondo ottimizzati per schermi 4K; vere e proprie meraviglie della natura, nitide e con colori luminosi. Le immagini possono essere utilizzate come sfondi per dispositivi Android o come screensaver per Chromecast e Google Home, ma sono perfette da esibire anche come wallpaper del proprio desktop.

Gopal Shah, product manager di Google Earth, ha così scritto in un post sul blog:

Il progetto Google Earth View è iniziato in modo piuttosto semplice, come una curiosità seguita da appassionati. Nel corso dell'ultimo decennio, quel piccolo seme è germogliato dando vita a diversi rami e oggi quest'insieme di immagini è stato visto da milioni di persone in tutto il globo. Earth View ha il potere di elevare le nostre menti dai piccoli schermi allo spazio: i paesaggi che si materializzano quando apri una nuova scheda o sblocchi il telefono scandiscono la tua giornata attraverso uno specchio sul mondo. La mia speranza è quindi che questo piccolo e divertente progetto - insieme a Google Earth nel suo insieme - ci spinga a preoccuparci di più del nostro bizzarro, ma meraviglioso e caleidoscopico, pianeta.

Non trovate che gli scatti di Google Earth View siano splendidi?

Via: CNN