I libri delle fiabe Disney diventano magnifici quaderni

Al momento, i quaderni non sono disponibili in Europa, ma confidiamo sull’interesse della Disney ad allargare presto la fetta di mercato.

Con una base scura, che simula l’effetto pelle, il quaderno prevede una chiusura in oro. All’interno, come gli altri quaderni, spuntano le immagini del classico d’animazione.

Allo sfondo dorato si uniscono gli uccellini canterini e i topolini che troviamo anche nel cartone animato: e poi, in basso, non poteva mancare la scarpetta di cristallo. Anche questo quaderno all’interno è tempestato d’immagini che riprendono la fiaba narrata dalla Disney, con alcuni passaggi della storia anche scritti.

Più articolata invece è la copertina del quaderno di Cenerentola : con una base completamente dorata, il quaderno sembra più un diario segreto per via della clip che blocca fronte e retro.

Sul sito ufficiale, troverete il quaderno della principessa che, dopo aver morso una mela, cade in un sonno profondo in attesa del suo principe azzurro.

La collezione, realizzata da ShopDisney, è disponibile momentaneamente soltanto negli Stati Uniti, ma approderà prossimamente anche in Europa, per cui non temete: i vostri risparmi saranno valsi a qualcosa!

