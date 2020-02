Il libro che ti fa colorare i muscoli di Jason Momoa, per dire addio allo stress

CelebrityCuriosità

di Rina Zamarra - 17/02/2020 10:33

I fan di Jason Momoa hanno a disposizione un nuovo gudget con il loro attore preferito: Crush and Colour: Jason Momoa, un libro da colorare con 35 disegni.

I libri da colorare per adulti stanno diventando sempre più popolari. Secondo gli esperti, questi libri consentono di tornare indietro alla propria infanzia e di impegnarsi in un’attività piacevole, capace di avere una serie di effetti psicologici positivi.

Probabilmente, l’incoraggiamento degli esperti non servirà ai fan e alle fan che decideranno di comprare il libro da colorare dedicato a Jason Momoa. Ebbene sì, l’attore è il protagonista di una pubblicazione con ben 35 tavole realizzata dall’illustratore Maurizio Campidelli.

Ci sono disegni per tutti i gusti: Momoa al timone di una barca in mezzo al mare, Momoa immerso in una vasca da bagno piena di bolle di sapone, Momoa che scrive una lettera e Momoa a spasso con il cane. Non solo, l’attore è ritratto anche nei momenti di vita quotidiana quando falcia il prato con i lunghi capelli raccolti o quando beve una tazza di tè sul porticato della sua casa, rigorosamente senza t-shirt.

La sinossi del libro descrive così le tavole da colorare:

Scappa nella tua utopia selvaggia con la tua star preferita. Crush and Colour: Jason Momoa è una raccolta di sogni a occhi aperti che prendono vita nelle incredibili pagine da colorare… In ogni pagina è stato catturato il fascino disinvolto e l’irresistibile vigore di Jason…

Nella stessa sinossi si fa riferimento agli effetti positivi derivanti dal colorare i muscoli in bella vista dell’attore. I compratori vengono, infatti, invitati a colorare le tavole per rendere le loro giornate meno tristi grazie alle fantasiose fantasticherie derivanti dai disegni così pieni di mascolinità del libro.

Maurizio Campidelli, tra l’altro, non è nuovo a iniziative di questo genere. L’illustratore ha già pubblicato altri due libri da colorare dedicati a Keanu Reeves e Idris Elba, intitolati rispettivamente Keanu Reeves: Colorful Fantasies with a Mysterious Hero e Idris Elba: Colorful Fantasies with the Sexiest Man Ever.

Cosa ne dite: comprereste il libro da colorare di Jason Momoa?