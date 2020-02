Taika Waititi e il cast, a partire da Scarlet Johanson , raccontano nel video il loro rapporto con i personaggi del film e di come oggi la satira sia uno strumento efficace per sensibilizzare l’opinione pubblica su una vicenda ancora molto vicina ai giorni nostri.

La vita del piccolo JoJo cambia radicalmente quando scopre che la madre nasconde in casa una ragazza ebrea, per farla sfuggire dallo sterminio dei campi di concentramento.

Ispirato al romanzo drammatico Come semi d’autunno di Christine Leunens ha come protagonista Johannes Betzler, bambino di dieci anni con la devozione per Hitler, che vede anche come amico immaginario (e che veste i panni del regista Taika Waititi , che prende ispirazione da Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin ).

Premio Oscar alla Miglior sceneggiatura non originale per Taika Waititi , regista e sceneggiatore di JoJo Rabbit , il film Searchlight Pictures , è uno dei più amati della stagione cinematografica.

