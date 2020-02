TV NewsAnimazione

17/02/2020

Mark Hamill è la ciliegina sulla torta di un cast di spessore per la nuova serie animata Masters of the Universe: Revelation!

Il potere di Grayskull è potente con la nuova serie d'animazione Masters of the Universe: Revelation: la casa di produzione Mattel Television e il distributore Netflix hanno rivelato con un tweet la lista dei doppiatori originali dello show animato. Molti di questi sono anche conosciuti per ruoli di rilievo in cinema e in TV.

Tra i nomi più noti c'è quello di Mark Hamill, che doppierà il malvagio Skeletor! L'attore statunitense è principalmente conosciuto per aver interpretato il ruolo di Luke Skywalker nella saga cinematografica di Star Wars, ma non tutti sanno che il suo nome è uno di quelli più gettonati quando si parla di doppiaggio.

Hamill, infatti, ha iniziato la carriera di doppiatore prima del suo debutto nel 1977 in Guerre Stellari, e poi ha continuato interpretando diversi personaggi animati del piccolo e grande schermo, facendo parte di serie e film d'animazione come Scooby-Doo, Spider-Man, Spongebob SquarePants, Futurama, I Simpson, Teenage Mutant Ninja Turtles. Nel suo ruolo più importante ha dato la voce al personaggio DC Joker in quasi tutte le trasposizioni animate. Recentemente, al cinema, ha dato la voce a La bambola assassina nell'omonimo film reboot.

The war for Eternia begins again! Superstar director Kevin Smith continues the original series’ story right where it left off in Masters of the Universe: Revelation, a new series telling the epic tale of what may be He-Man and Skeletor’s final battle. pic.twitter.com/41rOXjZLtO — NX (@NXOnNetflix) August 18, 2019

Un'altra voce conosciuta darà la voce al personaggio di Evil-Lyn, ovvero Lena Headey,che il grande pubblico conosce per essere stata la perfida regina dei Sette Regni, Cersei Lannister, nella serie televisiva di successo Game of Thrones.

Sarah Michelle Gellar, famosa per il suo ruolo nella serie TV Buffy l'ammazzavampiri, darà la voce al personaggio di Teela.

Kevin Conroy, storica voce di Bruce Wayne/Batman nelle serie TV animate, sarà il cattivo Mer-Man.

I doppiatori di Masters of the Universe: Revelation

Per una migliore comprensione l'elenco è diviso tra buoni e cattivi:

Buoni

Chris Wood è il Principe Adam/He-Man

Sarah Michelle Gellar è Teela

Liam Cunningham è Man-At-Arms

Stephen Root è Cringer

Diedrich Bader è Re Randor

Alicia Silverstone è Regina Marlena

Griffin Newman è Orko

Tiffany Smith è Lieutenant Andra

Alan Oppenheimer è Moss Man

Susan Eisenberg è Sorceress

Justin Long è Roboto

Phil LaMarr è He-Ro

Harley Quinn Smith è Ileena

Cattivi

Mark Hamill è Skeletor

Lena Headey è Evil-Lyn

Diedrich Bader è Trap Jaw

Henry Rollins è Tri-Klops

Jason Mewes è Stinkor

Tony Todd è Scare Glow

Kevin Michael Richardson è Beast Man

Kevin Conroy è Mer-Man

Fuori lista si inserisce il personaggio di Priestess, che pare sia stato creato apposta per lo show e che sarà doppiato da Cree Summer.

Come molti di voi sapranno, lo showrunner della serie è Kevin Smith e, come si può notare, il suo amico Jason Mewes è tra i doppiatori. Insieme formano tutt'ora la coppia cinematografica Jay & Silent Bob e da poco hanno fatto ritorno al cinema con un loro film Jay e Silent Bob - Ritorno a Hollywood.

The cast of Masters of the Universe: Revelation is POWERFUL! pic.twitter.com/c2JSMuBSRD — NX (@NXOnNetflix) February 14, 2020

Questa serie animata è stata presentata come un sequel della serie originale (datata 1983).

È bene ricordare che Mattel e Netflix stanno anche sviluppando una serie tutta nuova sotto forma di reboot dal titolo He-Man and the Masters of the Universe.