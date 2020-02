Attenzione! Possibili spoiler!

Dalle pagine di Comicbook, infatti, viene segnalato un video che, per quanto breve, riassume in sé tanti elementi iconici della saga di Matrix:

Per prima cosa, i due personaggi. Neo e Trinity sono di nuovo insieme, impegnati in una qualche operazione su cui evidentemente si sa ben poco. Il personaggio femminile è in sella alla sua moto, immagine già vista nella trilogia originale. Neo sembra scrutare l’ambiente circostante, alla ricerca di qualcosa.

Vale la pena soffermarsi anche sul look dei due protagonisti. Nei primi video dal set la sorpresa più grande veniva proprio dall’aspetto di Neo, più vicino al più recente John Wick che al signor Anderson del primo Matrix. In questo filmato, invece, Trinity conferma l'estetica dei primi capitoli della serie, con capelli corti e una mise tutta nera. Neo, invece, sfoggia barba e capelli lunghi.