di Eva Carducci - 17/02/2020 12:27 | aggiornato 17/02/2020 12:31

Enigmatico e interessante il personaggio interpretato da Michael Peña in Fantasy Island è la chiave per risolvere ogni enigma. Nell’intervista in esclusiva ci racconta la sua esperienza e il suo rapporto con i social network

Direttamente da Chicago Michael Peña decide di farsi strada nel mondo dell’entertainment, passando da Felicity a E.R. - Medici in prima Linea. Il cinema lo accoglie a braccia aperte quando partecipa a due film come Crash - Contatto fisico e Million Dollar Baby. Recentemente passato alla Marvel interpreta un ruolo decisamente interessante all’interno di Ant-Man ed è uno dei volti più interessanti di Narcos: Messico.

Insieme a Lucy Hale è il protagonista del nuovo film della Blumhouse Production: Fantasy Island, basato sull’omonima serie TV targata ABC degli anni ’90, arricchita di colpi di scena in sala horror. Il film promette di divertire lo spettatore, regalandogli anche qualche jumpscare. Il suo personaggio è uno dei misteri più interessanti dell’isola, un uomo diviso dall’amore e dal senso di colpa, che deve prendersi cura non solo della sua isola, anche delle persone che la abitano.

Non ho nessun rimpianto. Ovviamente scherzo, la vita è fatta di rimpianti e tutti più o meno dobbiamo farci i conti. Per me è complicato, delle volte metto tutto me stesso nel personaggio, altre volte lo lascio vivere in autonomia, distanziandolo completamente dal mio vissuto, e questo è uno di quei casi.

Mr. Roarke sembra appartenere a un’epoca diversa, soprattutto nel modo in cui si relaziona con i suoi ospiti e nel modo in cui dialoga con loro:

Abbiamo deciso di lavorare molto su questo aspetto, il distacco temporale doveva infatti passare principalmente dal linguaggio, per questo è senza tempo e un po’ vecchia scuola. In passato si utilizzava un linguaggio migliore rispetto a quello che utilizziamo oggi. È stato importante però bilanciare ogni aspetto, perché rispetto la serie TV originale ci sono stati dei cambiamenti consistenti, per rendere il tutto più moderno e appetibile per un pubblico più giovane, ma il linguaggio era uno dei capisaldi che non volevamo cambiare.

Da fan dell’horror si è divertito nel prendere parte a Fantasy Island:

Da Shining a Rosemary Baby, sono sempre stato un fan dei film horror, anche quelli più spaventosi, e vedere questi film ti regala una scarica di adrenalina senza precedenti. È come andare sulle montagne russe, che sono sicure, ma ti concedono comunque il brivido e l’ebbrezza di qualcosa di potenzialmente spaventoso, un po’ come i film horror.

Aver la possibilità di realizzare qualsiasi desiderio sembra un sogno, anche se bisogna stare attenti a ciò che si desidera, perché si potrebbe ottenere quel che si vuole. Un messaggio interessante che il film veicola, insieme a un’associazione quasi naturale. Il mondo dei social media sembra essere oggi un riflesso di quella percezione che vogliamo fornire agli altri, quel mondo ideale che vogliamo costruire e che rispecchia le nostre fantasie:

Interessante il paragone con i social network, perché c’è realtà e finzione. A me piacciono i social, in particolare Instagram, mi aggiorno sempre, controllo il feed, quello che fanno gli altri. Ma sappiamo che non stanno tutto il giorno in spiaggia, la realtà è diversa, diciamo che è edulcorata sui social media.

Un ricordo dolce amaro il suo quando invece si parla di fantasie:

Se potessi realizzare una fantasia? Sicuramente passare una settimana con la mia mamma che non c’è più.

Lavorare in un paradiso selvaggio come le Isole Fiji consente di divertirsi indubbiamente, ma al tempo stesso ha dato filo da torcere agli attori, come ci spiega Michael Peña:

Le location erano magnifiche, senza contare però zanzare e umidità insostenibili. La parte più difficile poi è che non avevamo il nostro trailer, il camper dove ogni attore si ritira fra una scena e l’altra. Non lo dico per fare lo snob, semplicemente perché - dormendo poco - ogni volta che posso ne approfitto per fare un pisolino, e purtroppo in questo caso non è stato possibile!

Fantasy Island, diretto da Jeff Wadlow, al cinema dal 13 febbraio prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Nel cast anche Michael Peña, Maggie Q, Lucy Hale, Austin Stowell, Portia Doubleday, Jimmy O. Yang, Ryan Hansen e Michael Rooker.