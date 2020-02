Nuovo gioco della serie Capcom Vs. in sviluppo: un rumor da sogno

Videogames

di Andrea Guerriero - 17/02/2020 14:22

Il doppiatore di V in Devil May Cry 5 riaccende le speranze dei fan del franchise Capcom Vs., lasciando intendere che un nuovo capitolo sia effettivamente in sviluppo.

Probabilmente non tutti lo sanno, ma quella di Street Fighter non è l'unica saga picchiaduro realizzata nelle laboriose fucine di casa Capcom.

Il colosso giapponese, nella sua ormai longevissima storia, ha infatti invaso il mercato con diverse produzioni di genere beat 'em up. Dalle "mostruose" bellezze di Darkstalkers alle botte da orbi in uniforme scolastica di Rival Schools, passando pure per una serie di crossover con altre celebri aziende - non solo produttrici di videogiochi - che sono andati a confluire nel celebre ed apprezzato franchise Capcom Vs., che in passato ha visto combattere alcuni dei volti più rappresentativi della compagnia di Osaka con personaggi provenienti ad esempio dall'universo Marvel o da quello della rivale di sempre, SNK.

Ed è proprio Capcom Vs. ad essere tornata del tutto a sorpresa alla ribalta grazie ad un bollente rumor che ha fatto il giro del web nelle ultime ore. E che vorrebbe di fatto un nuovo capitolo in sviluppo a quasi tre anni dall'uscita di Marvel Vs. Capcom: Infinite su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Un doppiatore di Devil May Cry "vuota il sacco"

Ad attivare le antenne dei fan non è però una voce di corridoio incontrollata, ma sono le ultime dichiarazioni di una personalità nell'orbita di Capcom, ovvero Brian Hanford, doppiatore che di recente ha prestato la sua voce a V in Devil May Cry 5. Ecco infatti il suo "cinguettio" su Twitter:

Absolutely pumped for the next #CapcomVS game!!! New characters but could be VERY familiar... — Brian Hanford (@brihanford) February 15, 2020

Sono assolutamente entusiasta per il nuovo gioco Capcom Vs.!!! Ci sono nuovi personaggi che però potrebbero risultare MOLTO familiari…

Vien da sé che, data la fonte, siano in tantissimi ad essere convinti che una nuova incarnazione del brand picchiaduristico sia effettivamente in lavorazione, con V a figurare nel roster di lottatori chiamati a dare sfoggio di combo e abilità speciali - le sue, in particolare, prevedono l'utilizzo di tre diversi demoni.

Ovviamente si tratta comunque di indiscrezioni ma, come ben ricostruisce il sito DualShockers, è anche vero che le occasioni per nuovi annunci per la serie Capcom Vs. non mancheranno. Non solo in vista di un sempre meno affollato E3 2020 in quel di Los Angeles, ma anche e soprattutto dell'EVO 2020, fissato dal 31 luglio al 2 agosto. Quest'anno la massima competizione eSport in ambito picchiaduro ospiterà un Invitational di Marvel Vs. Capcom 2 per celebrare il ventennale, e potrebbe allora rappresentare il giusto - e prestigioso - palco per alzare il sipario sul prossimo capitolo della saga.

L'ultimo episodio, il già citato Marvel Vs. Capcom: Infinite, ha fatto registrare numeri deludenti: con le sue 1,8 milioni di copie piazzate nel mondo, è considerato da Capcom un insuccesso commerciale. Che sia arrivato il tempo per un rilancio in grande stile? A voi piacerebbe?