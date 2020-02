Attenzione! Possibili spoiler!

Maureen è una giovane donna americana che vive a Parigi e lavora come personal shopper. Il suo compito è quello scegliere i vestiti e gli accessori ideali per una star esigente di nome Kyra. Nonostante sia immersa in un contesto colorito e che incarna a tutti gli effetti l'idea più comune di realizzazione personale, la sensazione che si ha guardandola muoversi in scena è quella di una ragazza triste, incompleta e profondamente sola. Il suo look androgino sembra fare riferimento proprio alla sua esistenza spettrale, come pure il suo dono speciale: Maureen è infatti in grado di parlare con i morti. Anzi, l'ossessivo attaccamento all'aldilà viene subito contrapposto allo scarso contatto umano di cui gode la protagonista: non vede quasi mai Kyra, non trasmette partecipazione emotiva agli altri personaggi e il suo ragazzo Gary, in quel momento in Oman, è soltanto un'immagine virtuale sullo schermo del PC.

L'unica figura umana che sembra catturare la sua attenzione è la pittrice svedese Hilma af Klint (vissuta tra il 1862 e il 1944), che Maureen cerca su Internet dopo aver appreso della sua esistenza per puro caso e resta quindi soltanto un nome. Anzi, una presenza con una doppia dimensione: fantasmatica (in quanto deceduta) e virtuale (in quanto googlata). E no, non sarà l'unica a godere di questo status. Tuttavia, il riferimento a Hilma af Klint è ancora più importante di come potrebbe sembrare a prima vista: quest'ultima sosteneva infatti che le sue opere le fossero state dettate dall'aldilà, ed è esattamente questa la ragione del legame empatico che si instaura con la nostra protagonista.

HD Academy Two

I contatti di Maureen sono quindi al di fuori della dimensione dei vivi e la sua stessa esistenza non sembra aderire all'ordinario concetto di reale: la personal shopper è infatti colei che è incaricata di provvedere al costosissimo guardaroba di una datrice di lavoro super-impegnata e con poco tempo libero, seleziona quindi per conto di terzi e - come avviene in questo caso - a volte testa sul proprio corpo abiti destinati a qualcun altro.

Quanto alla sensazione di incompletezza, questa risulta invece evidente da un dato oggettivo: la mancanza dell'altra metà, ovvero il suo fratello gemello Lewis. Il lutto diventa quindi l'elemento paralizzante che impedisce alla protagonista di ricongiugersi con il suo io, di portare avanti una vera emancipazione personale.

Maureen cerca quindi di entrare in contatto con lo spirito di Lewis, memore di un patto che avevano fatto quando lui era ancora in vita: se uno dei due fosse morto a causa del difetto cardiaco congenito che condividevano, l'altro avrebbe inviato un segno dall'aldilà. Un bisogno, il suo, che può essere anche letto come una ricerca disperata di un rapporto simbiotico con una qualsiasi altra entità, viva o morta che sia.