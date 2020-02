Rapunzel: in arrivo il live-action Disney?

Cinema

di Mara Siviero - 17/02/2020 10:12

Tra i tanti live-action Disney già annunciati, starebbe per arrivare anche il film con protagonista la ragazza dalla lunghissimi capelli biondi: Rapunzel.

Negli ultimi tempi sono stati annunciati numerosi film live-action Disney che dovrebbero arrivare nei prossimi anni. Tra questi, però, non era stato fatto il nome di Rapunzel.

Ebbene, secondo TheDisInsider, pare che sia in lavorazione una versione live-action di Rapunzel, anche se non è chiaro se sarà un nuovo adattamento della fiaba di Raperonzolo o se avrà qualche legame con il franchise animato, costituito dal film d’animazione Rapunzel – L’intreccio della torre (2010), dal cortometraggio Rapunzel – Le incredibili nozze, dal film tv Rapunzel – Prima del sì e da Rapunzel: La serie.

Il live-action dovrebbe godere di una distribuzione nelle sale e non sarebbe stato pensato (come Lilli e il vagabondo) per finire direttamente su Disney+ (la piattaforma streaming Disney disponibile a partire dal 24 marzo disponibile su disneyplus.com).

HD Disney

Ashleigh Powell starebbe lavorando alla sceneggiatura del film, che sarà prodotto da Michael De Luca della Michael de Luca Production e Kristin Burr di Burr! Productions, che sta attualmente producendo il live-action Cruella.

Tra gli altri, Zoe Kent (che sta lavorando al live-action di Lilo & Stitch per Disney+) sarà produttrice esecutiva insieme a Jessica Virtue, mentre Lucy Kitada supervisionerà la produzione.

Realizzare questo live-action (che non dispone ancora di un regista) avrebbe molto senso perché seguirebbe la scia di un successo continuo: basti pensare che il film Rapunzel – L’intreccio della torre ha incassato qualcosa come più di 593 milioni di dollari al box office mondiale, risultando il classico Disney di maggior successo dopo Il Re Leone del 1994.

Inoltre, Rapunzel è stato considerato come un nuovo punto di partenza in termini di estetica e marketing, un po’ come avvenne per La Sirenetta agli albori del Rinascimento Disney.

E voi, che ne pensate? Quali attori vorreste vedere in questo live-action Disney?

Via TheDisInsider