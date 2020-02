Reboot in arrivo per Il pianeta delle scimmie?

Nel film diretto da Franklin J. Schaffner la storia viene raccontata dal punto di vista umano: un astronauta termina il suo viaggio spaziale in un nuovo pianeta, abitato e comandato da scimmie intelligenti. L'uomo, tale George Taylor, viene imprigionato e trattato come se fosse lui stesso il primate, così deve cercare di scappare e tornare al suo pianeta.

Per chi non lo sapesse, la figura del production designer si occupa dell'aspetto visivo del film, rivestendo un ruolo chiave nella creazione del progetto. Dorrance ha già fatto questo lavoro per gli ultimi due film della saga di Maze Runner.

