Riprese imminenti per Jurassic World 3: Bryce Dallas Howard anticipa il ritorno di Claire

di Giuseppe Benincasa - 17/02/2020 12:37

Bryce Dallas Howard avrà ancora i tacchi alti in Jurassic World 3?

A quanto pare le indiscrezioni sull'inizio delle riprese di Jurassic World 3 si sono rivelate esatte. Infatti, il cast sta per tornare sul set giurassico e a testimoniarlo c'è uno scatto dell'attrice Bryce Dallas Howard, pubblicato su Twitter, oltre a una dichiarazione di Chris Pratt.

L'attrice figlia d'arte (il padre è il regista Ron Howard) ha mostrato ai suoi follower il nuovo look del suo personaggio: capelli sciolti tagliati all'altezza delle spalle e occhiali da vista.

Per chi non lo ricordasse, l'attrice americana interpreta l'attivista per la salvaguardia dei dinosauri Claire Dearing.

Nel primo film del 2015, diretto da Colin Trevorrow, Claire era una genetista e manager del nuovo parco a tema, aperto e funzionante, su Isla Nublar.

Grazie ai fatti narrati in questo film, Claire acquisisce coscienza su ciò che di sbagliato l'uomo ha fatto ai dinosauri, così decide di guidare un gruppo di attivisti per la salvaguardia degli animali che ancora vivono sull'isola, ormai abbandonata, di Isla Nubar.

In Jurassic World: Il regno distrutto, Claire viene ingaggiata da un'organizzazione privata per tornare sull'isola e individuare i dinosauri che devono essere salvati.

I dinosauri, infatti, sarebbero dovuti essere spostati su un'altra isola, poiché il vulcano attivo di Isla Nubar, in procinto di eruttare, avrebbe sterminato l'intera vita dell'isola. Ma, giunta sul luogo, Claire scopre di essere stata raggirata e che i dinosauri saranno oggetti di un'asta privata e di nuovi crudeli esperimenti.

Alla fine del film, Claire e il co-protagonista Owen riescono a fuggire agli spietati militari, così come i dinosauri, che restano liberi di viaggiare per gli Stati Uniti.

Thank you Jason Low for Claire’s hair part 3! Love the layers! You are brilliant ❤️💇‍♀️ pic.twitter.com/4lgXAaMTWe — Bryce Dallas Howard (@BryceDHoward) February 15, 2020

Le riprese di Jurassic World 3 si terranno, a breve, sia agli studi Pinewood del Regno Unito e, probabilmente, sull'isola di Malta.

Il film sarà diretto da Colin Trevorrow, che ha anche scritto la sceneggiatura (insieme a Emily Carmichael) e che, come mostrato recentemente, è già al lavoro sul set.

Per chi non lo sapesse, il regista ha realizzato un bellissimo cortometraggio live-action dal titolo Jurassic World: Battle at Big Rock, utile come ponte tra Jurassic World: Il regno distrutto e il nuovo film.

Chris Pratt sull'inizio delle riprese

Il co-protagonista maschile di Jurassic World 3, Chris Pratt, è stato ospite allo show televisivo americano Jimmy Kimmel Live.

Durante l'intervista, atta a promuovere il nuovo film Pixar nel quale Pratt presta la voce, è stato chiesto all'attore di quando sarebbero iniziate le riprese di Jurassic World 3.

Pratt ha scherzato sul fatto che per prepararsi a tornare nel ruolo di Owen "sta morendo di fame" a causa della dieta ferrea e ha confermato che le riprese sono davvero imminenti.

Potete vederlo e sentirlo parlare di Jurassic World 3 dal minuto 2:51 nel video qui sotto:

Il cast

Oltre a Bryce Dallas Howard e a Chris Pratt, il cast di Jurassic World 3 rivedrà l'atteso ritorno dei protagonisti del primo Jurassic Park, Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, rispettivamente nei ruoli di Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcom. Quest'ultimo lo si è visto, per pochi minuti, anche in Jurassic World: Il regno distrutto.

Inoltre, come riportato da Variety, l'attrice DeWanda Wise e l'attore Mamoudou Athie si sono uniti al cast, per ricoprire nuovi ruoli.

Jurassic World 3 sarà nei cinema americani dall'11 giugno 2021.