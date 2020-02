CuriositàCelebrity

Nel corso di un concerto di beneficenza per l'Australia, i Queen + Adam Lambert hanno cantato gli stessi brani dell'iconica esibizione della band con Freddie Mercury al Live Aid del 1985. Ecco il video.

I fan australiani dei Queen hanno vissuto attimi di pura estasi quando i due restanti membri del leggendario gruppo Rock (Brian May e Roger Taylor) si sono esibiti insieme al loro cantante Adam Lambert rievocando l'iconica performance al Live Aid del 1985 della band a beneficio di coloro che sono stati colpiti dai recenti incendi boschivi del Paese.

I Queen + Adam Lambert si sono esibiti domenica 16 febbraio in occasione del mega concerto Fire Fight Australia presso l'ANZ Stadium di Sydney, dove sono stati raccolti fondi per aiutare l'Australia ad affrontare le conseguenze dei terribili incendi che per settimane hanno devastato ettari di bosco nel Paese. I Queen con Lambert hanno così riportato sul palco la mitica scaletta di 6 canzoni (ricreata minuziosamente nel biopic del 2018 Bohemian Rhapsody con Rami Malek) che, suonata a Londra per la prima volta nell'85, consacrò i Queen e il compianto Freddie Mercury alla leggenda.

Questa la scaletta della performance, ovviamente più che apprezzata dai fan:

Bohemian Rhapsody,

Radio Ga Ga (completa della partecipazione del pubblico, rispecchiando l'esibizione originale del 1985)

Hammer to Fall

Crazy Little Thing Called Love

We Will Rock You

We Are the Champions

Non è mancato anche un sentito omaggio all'indiscusso leader dei Queen, quell'amatissimo Freddie Mercury purtroppo venuto a mancare nell'oramai lontano novembre 1991. Durante l'esibizione dei Queen con Lambert, infatti, sono stati mandati in onda i filmati del suo memorabile botta e risposta con il pubblico di Wembley, a suon di "eeeeooooo".

Sebbene Brian May e Roger Taylor si esibiscano in tour mondiali di gran successo con Lambert dal 2011, quella di Sidney è stata la prima volta in cui la band ha deciso di riportare l'orologio indietro di quasi 35 anni, al 13 luglio 1985, per riprodurre la performance del Live Aid.

"Questo è il dolore dell'Australia, ma è un problema dell'umanità", ha dichiarato May a proposito dell'evento benefico.

Lambert ha aggiunto, rivolgendosi al pubblico durante il concerto:

Quando abbiamo saputo degli incendi in Australia, i nostri cuori si sono spezzati. Tutti voi avete l'amore e l'unità necessaria per affrontare il problema.

L'evento Fire Flight Australia si è caratterizzato per oltre 10 ore di spettacoli musicali, tra cui sono meritevoli di essere ricordate le esibizioni di Alice Cooper e delle star australiane 5 Seconds of Summer, John Farnham, Olivia Newton-John e Icehouse.

Il ricavato della serata è stato di quasi 10 milioni di dollari, soldi che, come anticipato, andranno ad aiutare le comunità colpite dagli enormi incendi boschivi dell'Australia. L'obiettivo del concerto è stato infatti quello di aiutare le organizzazioni chiave a fornire assistenza di salvataggio, recupero e riabilitazione a breve, medio e lungo termine nelle aree più colpite dai recenti incendi che hanno scosso l'opinione pubblica mondiale.

