The Seven Deadly Sins: il manga finirà a maggio, con il volume 41

di Silvio Mazzitelli - 17/02/2020 15:42 | aggiornato 17/02/2020 15:47

Sembra che questa volta il manga di The Seven Deadly Sins sia arrivato veramente alla fine.

Questa volta sembra che il famoso manga The Seven Deadly Sins sia davvero prossimo alla conclusione. L’autore Nakaba Suzuki ha infatti confermato che il volume 41, in uscita il 15 maggio in Giappone, sarà quello conclusivo.

La rivelazione è arrivata direttamente dall’editor del manga, che ha mostrato il trafiletto con il commento dell’autore presente sul volume 40, uscito in Giappone in questi giorni, che recita la frase “Rimane soltanto un volume”.

Stavolta sembra non ci siano equivoci o altre complicazioni a rimandare il finale, infatti già lo scorso anno verso maggio sembrava che il manga fosse ormai arrivato alla fine quando venne pubblicato il capitolo 315 intitolato Addio The Seven Deadly Sins. Molti pensarono che, vista anche la situazione all’interno della storia, fosse arrivata la naturale conclusione del manga, cosa poi smentita da Suzuki con il proseguimento per molti altri mesi ancora della sua opera.

Kodansha

L’autore aveva rivelato, durante un’intervista alla rivista Da Vinci di Kadokawa nell’agosto 2018, che il suo manga sarebbe finito in circa un anno arrivando a superare la quarantina di volumi totali. La previsione dell’autore si è rivelata dunque corretta, anche se il tempo trascorso sarà alla fine di quasi due anni dall’intervista.

Nakaba Suzuki ha iniziato il manga The Seven Deadly Sins sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha nel 2012. In breve tempo lo shonen si è rivelato un successo arrivando a dar vita a un fortunato anime, la cui prima stagione è andata in onda tra il 2014 e il 2015 e una seconda iniziata nel 2018. A ottobre del 2019 è invece iniziata la terza stagione intitolata The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods tutt’ora in corso con 18 episodi andati in onda in Giappone.

Questa nuova stagione ha visto un cambiamento nello studio che si occupa delle animazioni, passando da Studio A-1 a Studio Deen. Il lavoro di Studio Deen non sembra però soddisfare i fan che hanno rivolto diversi pareri negativi sulle nuove animazioni, specialmente nelle scene d’azione. Wrath of the Gods sarà anche la stagione conclusiva dell’anime e dovrebbe concludersi con 24 episodi totali ad aprile.

HD Kodansha/Studio Deen

The Seven Deadly Sins narra le vicende di un gruppo di cavalieri, ognuno dotato di poteri e particolarità uniche, che dieci anni prima dall’inizio della storia vennero accusati di complottare per ordire un colpo di stato ai danni del loro regno. Ritenuti criminali i sette si divisero nascondendosi dalle autorità. Passati dieci anni la principessa Elizabeth, in fuga dopo che il suo regno è stato soggiogato dall’ordine dei Sacri Cavalieri, gruppo che ha deciso di prendere il potere rovesciando il re, incontra Meliodas, l’ex capo dei Sette Peccati Capitali, a cui chiede aiuto per riconquistare il suo regno.

Siete contenti dell’arrivo della conclusione di The Seven Deadly Sins?

Via: Animenewsnetwork