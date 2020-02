TV News The Walking Dead

The Walking Dead 10x09: i primi minuti dell'episodio e l'urlo di Carol

di Chiara Poli - 17/02/2020 08:49 | aggiornato 17/02/2020 08:54

Una grotta terrificante, invasa dagli zombie radunati da Alpha. Un inizio di episodio drammatico, in cui Carol non può che urlare contro l'acerrima nemica. Ecco i primi minuti di The Walking Dead 10x09, lunedì 24 febbraio su FOX.

Condividi Condividi Twitta

Intrappolati nella grotta con la mandria di Alpha (Samantha Morton): li avevamo lasciati così, nel finale di metà stagione, e così li ritroviamo. The Walking Dead torna su FOX da lunedì prossimo, 24 febbraio, con gli episodi inediti della stagione 10 a cominciare proprio da questo, il numero 9. Un episodio ispirato al film horror The Descent e ricco di colpi di scena (a cominciare dal rating SVL, che indica presenza di contenuti con espliciti riferimenti a sesso, violenza e linguaggio crudo). Squeeze - La grotta nella versione italiana - ci riporta nell'incubo in cui sono precipitati Daryl (Norman Reedus), Aaron (Ross Marquand), Magna (Nadia Hiker), Jerry (Cooper Andrews), Connie (Lauren Ridloff) e Kelly (Angel Theory) seguendo Carol (Melissa McBride). Ossessionata dall'idea di sconfiggere Alpha e di ucciderla vendicando il massacro delle picche e la morte di Henry (Matt Lintz), Carol ha fatto finire tutti dritti in trappola. E ora, in questo adrenalinico inizio di episodio, non può far altro che gridare tutto il suo odio e la sua frustrazione alla vista di Alpha, che si affaccia nella grotta con una torcia ed esce, dicendo semplicemente ai suoi: Assicuratevi che non ne escano. Molte novità ci aspettano nei nuovi episodi, a partire da lunedì prossimo su FOX. Sappiamo, purtroppo, e fin dalla scorsa estate che perderemo Michonne (Danai Gurira) - nella serie, ma non necessariamente nel franchise: il personaggio potrebbe infatti riunirsi a Rick nei film. Sappiamo che Maggie tornerà, e che al suo ritorno il personaggio interpretato da Lauren Cohan dovrà affrontare eventi di cui, forse, non è ancora a conoscenza (come il massacro di Jesus da parte dei Sussurratori, atto che aveva dato ufficialmente inizio alla lotta contro i nuovi, subdoli nemici). Sappiamo che il gioco delle spie, protagonista di questa stagione e forte generatore di paranoia, non è affatto finito con Dante. Sappiamo che ci sarà un nuovo tentativo di avvicinamento di Eugene (Josh McDermitt) a Rosita (Christian Serratos), ma anche che il mondo sta per diventare più grande grazie al contatto via radio fra Eugene e una donna misteriosa. Ma sappiamo anche un'altra cosa, forse la più importante di tutte, a prescindere dagli eventi che autori e produttori hanno voluto anticiparci per mesi: da quella grotta potrebbero non uscire tutti. Nella prima stagione senza Rick Grimes fin dal principio, mentre un nuovo orizzonte si prepara a raccontarci punti di vista inediti nello spin-off The Walking Dead: World Beyond, i sopravvissuti che seguiamo da ormai 10 stagioni sono di fronte a un nuovo, drammatico pericolo. E a guidarli c'è Carol, che da astuta e intelligente guerriera si è trasformata in una madre assetata di vendetta. L'unico scopo della sua vita, ora, è uccidere Alpha. E per cercare di raggiungere quell'obiettivo, ha più volte messo in pericolo la sua famiglia. Prima cercando di spararle al confine, come ricorderete, e ora cacciando molti suoi amici nei guai. Carol sarà al centro dell'episodio che lunedì ci riporterà nel mondo di The Walking Dead, ma con lei ci saranno anche tutti gli altri, intenti a lottare per la vita. Mentre Negan (Jeffrey Dean Morgan), che abbiamo visto nei trailer al fianco di Alpha nei panni di un nuovo Sussurratore, potrebbe rappresentare l'elemento decisivo nella guerra fra i nostri e i seguaci di Alpha. Negan sta solo fingendo di essere fedele ad Alpha, o dopo essere fuggito da Alexandria dove rischiava, ingiustamente, la pena capitale, sa che non potrà mai fidarsi di Daryl e degli altri? Scopriamolo insieme, dal 24 febbraio solo su FOX!