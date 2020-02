Tecnologia

di Pasquale Oliva - 18/02/2020 10:47

I dispositivi pieghevoli continuano ad invadere i negozi fisici e digitali ma TCL ha pensato ad una alternativa ancora più originale per allontanarsi dal solito form-factor.

Il mercato degli smartphone ha recentemente aperto le sue porte ai pieghevoli. Alcuni dispositivi di questa scarsamente popolata categoria - come il Samsung Galaxy Fold e il Huawei Mate X - nascondono un display ben più ampio rispetto a quelli degli smartphone tradizionali, trasformandosi all'occorrenza in veri e propri tablet. A lungo andare la piega in prossimità della cerniera però può creare qualche problema, per questo motivo TCL ha optato per una soluzione diversa e sorprendente.

In attesa della presentazione ufficiale, prevista per il MWC 2020, evento poi cancellato a causa del coronavirus, le prime immagini 'rubate' del nuovo smartphone della multinazionale cinese giungono da CNET. Queste mostrano un dispositivo con una porzione aggiuntiva di display da chiamare in causa tramite una sorta di sistema a slittamento e che incrementa significativamente la diagonale del pannello frontale.

HD CNET Quando arriverà sul mercato lo smartphone di TCL con lo schermo a slittamento?

Un metodo sicuramente originale per offrire più spazio d'utilizzo, ma sorgono alcuni dubbi sull'effettivo funzionamento e sulla durabilità di tale espediente. Quando il dispositivo non è in modalità tablet, il display secondario dove è posizionato? Si tratta di un pannello flessibile o flat? E cosa succede sulla scocca posteriore in caso di espansione? Domande che purtroppo al momento non possono trovare risposte.

L'annullamento dell'edizione di quest'anno del Mobile World Congress di Barcellona ha obbligato TCL a cambiare i suoi programmi, ma non li ha di certo compromessi. L'azienda cinese, dopo aver mostrato lo smartphone sotto forma di prototipo ad alcune fiere, potrebbe a breve annunciare l'arrivo sul mercato dell'ibrido che fa del design il suo punto di forza: espansione del display, foro per la fotocamera anteriore, cornici ridotte al minimo e bordi leggermente stondati. La parola d'ordine è ottimizzazione.

Che sia vicino o meno il suo debutto, il dispositivo di TCL è la prova che i produttori di smartphone hanno ancora voglia di sperimentare con i form-factor. Per fortuna.