Amazing Stories, il trailer della serie fantascientifica di Steven Spielberg

di Giuseppe Benincasa - 18/02/2020 09:54 | aggiornato 18/02/2020 09:56

La serie antologica di Steven Spielberg prende vita ed è già uno spettacolo!

Steven Spielberg torna agli anni '80 rispolverando la serie di genere fantastico Amazing Stories (giunta in Italia negli anni '90 con il titolo di Storie incredibili), andata in onda negli Stati Uniti tra il 1985 e il 1987 per un totale di 2 stagioni e 45 episodi da circa 30 minuti ciascuno.

La serie originale, non a caso, era stata ideata dallo stesso Spielberg e, guardando indietro nel tempo, si presentava come uno show precursore di quelli moderni. Amazing Stories era, infatti, una serie antologica alla quale hanno lavorato diversi registi "prestati" dal cinema come Clint Eastwood, Joe Dante e Robert Zemeckis, oltre lo stesso Spielberg che diresse alcuni episodi. Inoltre, anche i cast non era da meno, infatti nomi del calibro di Mark Hamill, Harvey Keitel, Christopher Lloyd e Kevin Costner hanno recitato per la serie.

Tutti questi nomi, tra registi e attori, erano un vanto per una serie TV, dato che negli anni '80 e '90 i prodotti televisivi erano considerati minori rispetto a quelli cinematografici. Oggi, una serie come Amazing Stories sarebbe una delle serie evento nel panorama del piccolo schermo. Questo sembra saperlo bene Spielberg, che la ripropone al suo pubblico e agli abbonati di Apple TV+, con nuove storie ma, a quanto pare, con la stessa atmosfera di allora.

Fin dalle prime immagini del trailer, che apre questo articolo, è facile avere un déjà vu a classici come E.T. - l'extraterrestre o a Incontri ravvicinati del terzo tipo. Inoltre, così come per la serie originale, è stato utilizzato il tema musicale composto dal leggendario compositore John Williams.

Qui sotto, potete vedere il vecchio e il nuovo logo della serie messi a confronto da un utente su Instagram:

Le nuove storie di Amazing Stories sembrano mischiare elementi thriller, divertenti e soprannaturali, proponendo al pubblico uno show sorprendente e sempre diverso.

Nel cast della serie fanno parte Dylan O’Brien, Victoria Pedretti, Josh Holloway, Sasha Alexander, Edward Burns, Austin Stowell e Kerry Bishé, oltre a Robert Forster, nella sua ultima apparizione televisiva.

Amazing Stories sarà disponibile su Apple TV+ dal 6 marzo 2020.