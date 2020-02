Ben Barnes si offre come Flynn per il live-action di Rapunzel

Cinema

di Mara Siviero - 18/02/2020 15:29 | aggiornato 18/02/2020 15:29

A distanza di poco tempo dall'annuncio di un live-action su Rapunzel, Ben Barnes si sarebbe già proposto per interpretare il simpatico Flynn, il ragazzo perfetto.

Recentemente è stato rivelato che verrà realizzato il live-action di Rapunzel, anche se non è chiaro se il film si baserà sulla fiaba di Raperonzolo o se sarà la trasposizione del film animato del 2010.

Una notizia che è stata accolta con deciso entusiasmo, non solo dal pubblico, ma anche da chi di professione fa l’attore, come Ben Barnes. È stato proprio l’attore inglese ha dichiarare pubblicamente su Twitter il suo interesse al film, proponendosi per interpretare niente di meno che il simpatico Flynn.

I am so up for this @DisneyStudios ...even down to the little chin beard! #Tangled https://t.co/oBx8g7pIJW — Ben Barnes (@benbarnes) February 16, 2020

In Rapunzel – L’intreccio della torre, il personaggio di Flynn era stato doppiato in lingua originale da Zachary Levi: ipoteticamente, l’attore potrebbe tornare nel ruolo in chiave live-action, ma gli impegni con Shazam! non glielo permetterebbero. Un ruolo vacante che necessita, però, di diverse qualità per essere conquistato.

Pare, infatti, che il personaggio di Flynn sia stato concepito per essere l’hot man meeting, ovvero l’uomo perfetto che si vorrebbe incontrare.

Così, per realizzare il personaggio, come rivelato dal regista Nathan Greno, quest'ultimo e il co-regista Byron Howard hanno convocato tutte le loro colleghe affinché dessero un loro parere in merito a Flynn e alle qualità che il personaggio avrebbe dovuto possedere per essere il ragazzo perfetto:

Abbiamo invitato tutte le ragazze dello studio a partecipare e abbiamo chiesto loro di portare delle immagini di chi pensavano fossero gli uomini più attraenti di Hollywood. Loro sono arrivate e hanno appeso le immagini su una parete e poi hanno cercato di capire chi fosse il migliore tra loro.

Insomma, non resta che aspettare per sapere chi si aggiudicherà il ruolo di Flynn.

E voi, quali attore vorreste nel live-action di Rapunzel? Vi piacerebbe vedere Ben Barnes proprio nei panni di Flynn?

