Cinema

di Rina Zamarra - 18/02/2020 14:05 | aggiornato 18/02/2020 14:10

Annunciate le cinquine della 65esima edizione del David di Donatello: hanno fatto la parte del leone film come Il primo re, Il traditore, Martin Eden e Pinocchio.

Annunciate le nomination della 65esima edizione dei premi David di Donatello. La conferenza stampa ha visto la partecipazione tra gli altri di Fabrizio Salini (Amministratore Delegato Rai) e di Piera Detassis (Presidente e direttore dell’Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello).

La giuria ha scelto i candidati tra 132 film e ha premiato in particolare Il traditore di Marco Bellocchio (18 candidature), Il primo re di Matteo Rovere e Pinocchio di Matteo Garrone (entrambi con 15 candidature) e Martin Eden di Pietro Marcello (11 candidature), che hanno fatto davvero incetta di nomination. Ottimo risultato anche per Valeria Golino, candidata nelle categorie di migliore attrice protagonista e di migliore attrice non protagonista.

La cerimonia di consegna dei premi verrà trasmessa in diretta venerdì 3 aprile 2020 su Rai Uno. La serata sarà condotta da Carlo Conti, confermato per il terzo anno consecutivo, che così ha dichiarato durante la conferenza stampa:

Grande onore e responsabilità, particolarmente entusiasmante essere sul palco e premiare i numeri uno del nostro cinema, che vive un gran fermento culturale, che riguarda sia le commedie che film dai toni meno leggeri. Il cinema continua a farci sognare e questa è un’occasione per premiare il cinema a 360 gradi.

Dal 2018, infatti, la premiazione è tornata sulla rete ammiraglia della Rai dopo due edizioni trasmesse da Sky con la conduzione di Alessandro Cattelan.

Questo il commento di Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano:

L’anno scorso lanciavamo una forte operazione sul cinema italiano, di sostegno al cinema italiano e alla stagione estiva, di cui abbiamo riscontrato un ritorno di grande passione, con delle cifre considerevoli da valutare. Siamo al 22% in più rispetto lo scorso anno in termini di presenze in sala. Diversità, varietà e equilibrio di genere le parole d’ordine. Continuiamo il nostro lavoro di riforma e innovazione, riprenderemo in mano i criteri di voto e accesso alla giuria, portando sempre più avanti, speriamo, il David di Donatello.

Qui di seguito, tutte le nomination.

Miglior film

Il primo re

Il traditore

La paranza dei bambini

Martin Eden

Pinocchio

Miglior regia

Matteo Rovere - Il primo re

Marco Bellocchio - Il traditore

Claudio Giovannesi - La paranza dei bambini

Pietro Marcello - Martin Eden

Matteo Garrone - Pinocchio

Congratulazioni ai candidati per la miglior regia! https://t.co/6tTfPd6znR — David di Donatello (@PremiDavid) February 18, 2020

Miglior regista esordiente - Premio Gian Luigi Rondi

Igort - Cinque è il numero perfetto

Phaim Bhuiyan - Bangla

Leonardo D’Agostini - Il campione

Marco D’Amore - L’immortale

Carlo Sironi - Sole

Miglior sceneggiatura originale

Bangla

Il primo re

Il traditore

La dea fortuna

Ricordi?

Miglior sceneggiatura non originale

Il sindaco del rione Sanità

La famosa invasione degli orsi in Sicilia

La paranza dei bambini

Martin Eden

Pinocchio

Miglior produttore

Domenico Procacci - Bangla

Rai Cinema, GapBusters, Roman Citizen - Il primo re

IBC Movie, Kavac Film e Rai Cinema - Il traditore

Pietro Marcello, Beppe Caschetto, Thomas Ordonneau, Michael Weber, Viola Fugen, Rai Cinema - Martin Eden

Archimede, Le Pacte, Rai Cinema - Pinocchio

Migliore attrice protagonista

Valeria Bruni Tedeschi - I villeggianti

Jasmine Trinca - La dea fortuna

Isabella Ragonese - Mio fratello rincorre i dinosauri

Linda Caridi - Ricordi?

Lunetta Savino - Rosa

Valeria Golino - Tutto il mio folle amore

Migliore attore protagonista

Toni Servillo - 5 è il numero perfetto

Alessandro Borghi - Il primo re

Francesco Di Leva - Il sindaco del rione Sanità

Luca Marinelli - Martin Eden

Pierfrancesco Favino - Il traditore

Migliore attrice non protagonista

Valeria Golino - 5 è il numero perfetto

Anna Ferzetti - Domani è un altro giorno

Tania Garribba - Il primo re

Maria Amato - Il traditore

Alida Baldari Calabria - Pinocchio

Migliore attore non protagonista

Carlo Buccirosso - 5 è il numero perfetto

Stefano Accorsi - Il campione

Fabrizio Ferracani - Il traditore

Luigi Lo Cascio - Il traditore

Roberto Benigni - Pinocchio

Miglior autore della fotografia

Daniele Ciprì - Il primo re

Vladan Radovic - Il traditore

Francesco Di Giacomo - Martin Eden

Nicolaj Brùel - Pinocchio

Daria D’Antonio - Ricordi?

Migliore musicista

L’orchestra di Piazza Vittorio - Il flauto magico di Piazza Vittorio

Andrea Farri - Il primo re

Nicola Piovani - Il traditore

Dario Marianelli - Pinocchio

Thom Yorke - Suspiria

Migliore canzone originale

Bangla - Moonstar Studio

Il sindaco del rione Sanità - Ralph P

L’ospite - Brunori Sas

La dea fortuna - Diodato

Suspiria - Thom Yorke

Miglior scenografia

5 è il numero perfetto

Il primo re

Il traditore

Pinocchio

Suspiria

Miglior costumista

Nicoletta Taranta - 5 è il numero perfetto

Valentina Taviani - Il primo re

Daria Calvelli - Il traditore

Andrea Cavalletto - Martin Eden

Massimo Cantini Parrini - Pinocchio

Miglior truccatore

Andrein Becagli - 5 è il numero perfetto

Pastore, Leanza, Visintin e Tamburini - Il primo re

Dalia Colli e Lorenzo Tamburini - Il traditore

Dalia Colli e Mark Coulier - Pinocchio

Fernanda Perez - Suspiria

Miglior acconciatore

Marzia Colomba - Il primo re

Alberta Giuliani - Il traditore

Daniela Tartari - Martin Eden

Francesco Pegoretti - Pinocchio

Manolo Garcia - Suspiria

Miglior montatore

Gianni Vezzosi - Il primo re

Jacopo Quadri - Il sindaco del rione Sanità

Francesca Calvelli - Il traditore

Aline Hervè e Fabrizio Federico - Martin Eden

Marco Spoletini - Pinocchio

Miglior suono

5 è il numero perfetto

Il primo re

Il traditore

Martin Eden

Pinocchio

Migliori effetti visivi

5 è il numero perfetto

Il primo re

Il traditore

Pinocchio

Suspiria

Miglior documentario

Citizen Rosi

Fellini fine mai

La mafia non è più quella di una volta

Se c’è un aldilà sono fottuto. Vita e cinema di Claudio Caligari

Selfie

Miglior cortometraggio

Baradar

Il nostro tempo

Inverno

Mia sorella

Unfolded

David giovani

Il traditore

L’uomo del labirinto

La dea fortuna

Martin Eden

Mio fratello rincorre i dinosauri

Miglior film straniero

C’era una volta… a Hollywood

Green Book

Joker

L’ufficiale e la spia

Parasite

Il premio come miglior film straniero viene assegnato al primo turno di votazioni. In questa 65esima edizione è andato a Parasite.

Per scoprire i vincitori ricordatevi di seguire la cerimonia del 3 aprile su Rai Uno. Così ha anticipato la serata Stefano Coletta, direttore Rai:

Sono al primo di tutto, il primo festival di Sanremo, il primo David di Donatello. Mi dicono in molti che dovrei soffermarmi maggiormente sul cinema internazionale, ma io ho una passione per il cinema italiano però. Quest’anno siamo davanti a un anniversario importante, 65 anni che per tutti noi è un po’ come guardare in TV gli Oscars. Una serata di grande autorevolezza e occasione per rimettere al centro tanti elementi cardine del servizio pubblico. Anche nella traslazione televisiva il cinema compie il miracolo di farci evadere e appassionare, formare idee considerazioni e riflessioni. Dopo Sanremo un nuovo battesimo e fare tutto al meglio.

Per quali film farete il tifo?

Ha contributo a questo articolo: Eva Carducci