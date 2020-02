Diablo e Overwatch avranno una serie animata secondo un nuovo rumor

VideogamesAnimazione

di Silvio Mazzitelli - 18/02/2020 09:02

Secondo alcune informazioni scovate sul profilo Linkedin del presidente di Activision Blizzard sono in programma una serie animata sia per Diablo che per Overwatch.

Da molto tempo si susseguono dei rumor riguardo una potenziale serie animata per Diablo e Overwatch, due videogiochi realizzati da Blizzard di grande fama tra il pubblico. Già nel 2018 c’era stato un rumor secondo cui si stava realizzando una serie su Diablo, mentre il direttore di Activision Blizzard Jeff Kaplan in un’intervista aveva fatto sapere della sua volontà di realizzare un progetto animato dedicato a Overwatch. Ora sembra che le speranze di vedere questi due progetti siano ancora più vicini alla realtà.

Come riportato da Gamespot, sul profilo di Linkedin del presidente di Activision Blizzard Nick van Dyk, sono comparse delle nuove interessanti informazioni. Sotto la sezione dedicata alle sue esperienze lavorative è comparsa la voce executive producer di Diablo, un adattamento televisivo dell’IP di Blizzard Entertainment. Tra le altre informazioni c’è scritto anche che lo show avrà uno stile molto simile a quello degli anime e che è attualmente in pre-produzione per Netflix che lo distribuirà in tutto il mondo. Da quanto si evince sembra un progetto molto simile a quanto successo con la serie animata di Castlevania, che vedrà presto una terza stagione proprio su Netflix.

A questo van Dyk ha anche aggiunto di aver sviluppato e venduto una serie animata basata sul franchise di Blizzard, Overwatch. Si sa per il momento che Overwatch 2, annunciato durante il BlizzCon 2019, dovrebbe uscire entro fine anno, e la sua uscita potrebbe dunque essere accompagnata da una serie animata ufficiale.

Blizzard ha sempre supportato Overwatch con una serie di corti animati che andavano ad esplorare il passato dei personaggi presenti nel gioco, realizzando dei filmati in grafica 3D davvero eccelsi. Chissà che stavolta non venga proposto un vero film d’animazione o un’intera serie TV.

Per il momento non vi è nulla di ufficiale su nessuno di questi due progetti, e bisognerà dunque attendere conferma da Activision Blizzard stessa per sapere se questi progetti arriveranno realmente prima o poi.

