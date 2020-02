È morto Flavio Bucci: recitò in Suspiria, Il marchese del Grillo e Il divo

Difficile credere ad una fine così triste per un'artista che vantava collaborazioni incredibili e che nel teatro aveva forgiato il proprio talento, portando in scena nei primi anni '70 Gogol' e Shakespeare allo Stabile di Torino.

Negli ultimi anni Bucci era ospite di una casa famiglia a Passoscuro, sul litorale romano, ridotto all'indigenza più totale dopo aver - per sua stessa affermazione - "speso tutto in alcool e droga".

"Quando un artista se ne va lascia sempre un gran vuoto. Mi dispiace molto della scomparsa dell'attore Flavio Bucci, che da anni risiedeva a Passoscuro. Tutti lo ricordano in alcuni suoi ruoli memorabili in film altrettanto indimenticabili: penso al "Marchese del Grillo", accanto a Sordi, a "Suspiria" del maestro del terrore Dario Argento, a "Il divo" di Paolo Sorrentino, solo per citarne alcuni. Un grande caratterista, di quelli che hanno fatto grande la cinematografia italiana. Esprimo le condoglianze mie e dell'Amministrazione ai familiari e amici".

