Formula 1: Drive to Survive, i dettagli (e il trailer) della Stagione 2

di Marcello Paolillo - 18/02/2020 09:33

Netflix ha pubblicato il trailer della seconda stagione di Formula 1: Drive to Survive, la serie dedicata ai dietro le quinte del campionato automobilistico del 2019. Guarda il video.

La serie Netflix Formula 1: Drive to Survive tornerà con la seconda stagione composta da dieci episodi inediti, disponibili a partire da venerdì 28 febbraio 2020.

La stagione racconterà le vicende e i dietro le quinte dei 10 team che hanno partecipato al campionato di Formula 1 del 2019, tra cui ovviamente anche Ferrari e Mercedes. I retroscena del paddock, i momenti più concitati ai box nonché alcune vicende personali dei piloti prima e dopo essere scesi in pista, saranno il leitmotiv di questa nuova serie.

Poco sopra, trovate il trailer ufficiale dello show (della durata di circa un minuto e quaranta secondi).

Gli eventi più caldi del campionato F1 del 2019

Come si intuisce dal video promozionale rilasciato da Netflix, in questa nuova stagione scopriremo i retroscena della F1 inclusi quelli del GP di Hockenheim e la peggiore performance su pista di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, oltre all’incidente fra i "rivali" Sebastian Vettel e Charles Leclerc sul circuito di Interlagos, in Brasile (avvenuto durante il mese di novembre dello scorso anno).

Ma non solo: scopriremo anche i segreti della cacciata di Pierre Gasly da parte della Red Bull (sostituito da Alexander Albon), il riscatto del russo Daniil Kvyat e le ottime prove in pista di George Russell (astro nascente di base in Mercedes ma in prestito alla Williams).

Il britannico James Gay Rees (Amy, Senna) e Paul Martin (Diego Maradona) per Box to Box Films figurano come produttori esecutivi della serie.

Ricordiamo infine che la nuova stagione del campionato di Formula 1 è ormai imminente, con il primo appuntamento ai nastri di partenza fissato per il 15 marzo prossimo sul circuito di Melbourne, in Australia.

Siete pronti a scendere in pista?