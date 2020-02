TV NewsVideogames The Walking Dead

di Chiara Poli - 18/02/2020 07:56 | aggiornato 18/02/2020 08:01

Uno dei mobile games più giocati e amati di sempre incontra la serie TV che sta per tornare con gli episodi inediti: Gods of Boom e The Walking Dead insieme per un'avventura tutta da giocare, nei panni di Daryl Dixon.

Arriva da Game Insight, nella top 50 mondiale degli sviluppatori di mobile games e con oltre dieci milioni di giocatori mensili per i suoi contenuti, scaricati nel mondo da oltre mezzo milione.

Si chiama GOBxTWD e segna la storica partnership fra Gods of Boom e The Walking Dead, per la realizzazione di un epico crossover disponibile a partire dal 20 febbraio 2020.

Gods of Boom, gioco mobile pluripremiato, fa capo a un franchise amatissimo legato a una trama tanto semplice quanto ricca di azione e avventura: uno sparatutto multigiocatore con un coinvolgente gameplay in cui la competizione è tutto.

Grazie all'ampia possibilità di personalizzazione del personaggio, alla gara con gli altri giocatori per salire di grado e alla costante aggiunta di nuovi contenuti, funzioni ed eventi a tema, Gods of Boom ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo.

HD Game Insight Gods of Boom per The Walking Dead: arriva il mobile game dell'anno

Ora, l'universo di The Walking Dead entra a far parte del franchise con un'avventura che ripropone l'ambientazione della serie AMC, su FOX dal 24 febbraio in prima assoluta con gli episodi inediti della stagione 10.

La versione di Gods of Boom dedicata a The Walking Dead è stata scelta da Game Insight per introdurre una modalità completamente nuova: il PvE mode. Si tratta dell'acronimo di Player versus Environment (letteralmente: giocatore contro l'ambiente), ovvero una modalità di gioco in cui il giocatore affronta degli avversari controllati dal computer.

Inutile dirlo: GOBxTWD ci metterà di fronte a orde di zombie da affrontare, trasformandoci in cacciatori di morti viventi perennemente in lotta contro intelligenze artificiali controllate dal computer, sullo sfondo degli scenari più celebri della serie - fra i quali ciascun giocatore potrà scegliere.

In un crescendo di livelli di difficoltà, potremo creare il nostro personaggio personalizzato - per esempio con le divise antisommosse indossate dagli agenti carcerari nella stagione 3 di The Walking Dead - oppure agire nei panni di Daryl Dixon, l'amatissimo protagonista che nella serie è interpretato da Norman Reedus.

AMC The Walking Dead: Norman Reedus è Daryl Dixon

Fra le armi disponibili potremo scegliere la fedele balestra di Daryl, il mai dimenticato revolver di Rick e perfino Lucille, la mazza da baseball avvolta nel filo spinato usato nella serie da Negan (Jeffrey Dean Morgan).

Chi già conosce Gods of Boom potrà apprezzare la novità del PvE ed esplorare personaggi e ambientazioni completamente inediti.

I fan di The Walking Dead scopriranno un mobile game che non lascia spazio alla concorrenza e che cattura fin dal primo istante, immergendosi stavolta anche nell'atmosfera della serie tratta dall'omonimo fumetto di Robert Kirkman.

La collaborazione fra Gods of Boom e The Walking Dead rappresenta un evento senza precedenti nel settore e porta un gioco immerso nel mondo post-apocalisse dominato dagli zombie in un franchise fra i più amati e giocati nel panorama dei mobile games.

GOBxTWD sarà disponibile a partire dal 20 febbraio, non perdetevelo!