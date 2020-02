Grey's Anatomy Station 19

di Verdiana Paolucci - 18/02/2020 11:19 | aggiornato 18/02/2020 11:24

In attesa dei nuovi episodi di Grey's Anatomy 16, facciamo il punto della situazione per capire a che punto eravamo rimasti.

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: tra pochissimi giorni torna Grey's Anatomy 16 su FoxLife con i nuovi episodi della stagione.

L'ospedale più famoso del piccolo schermo è pronto a riaprire i battenti per raccontare il futuro dei medici di Seattle: da Meredith, indiscussa protagonista della serie, a Miranda, Richard, Jo, Jackson e tutti gli altri personaggi. L'ultimo episodio si era concluso con un grande colpo di scena che aveva lasciato le vite di alcuni di loro in bilico. E le cose prenderanno una piega inaspettata con il crossover che lega Grey's Anatomy e Station 19.

In attesa della seconda parte di stagione, facciamo il punto della situazione su Grey's Anatomy 16.

Dove eravamo rimasti?

Come da tradizione, Grey's Anatomy torna a parlare di tematiche attuali, e la sedicesima stagione esplora a fondo la malasanità e il sistema ospedaliero.

Il finale della stagione 15 aveva visto Meredith coinvolta in una frode assicurativa per aiutare una famiglia in difficoltà economica. Questo ha comportato il suo licenziamento in tronco, ma non solo: Miranda aveva scoperto che Alex e Richard l'avevano coperta, e pertanto anche loro erano stati allontanati dall'ospedale. All'inizio di Grey's Anatomy 16, Meredith la ritroviamo ai servizi sociali, mentre gli altri due dottori sono stati assegnati altrove. Con il suo comportamento, Meredith rischia la carriera, ma fortunatamente può contare sull'appoggio dei suoi colleghi e dei suoi amici.

Dopo aver trionfalmente vinto l'udienza per riavere la sua licenza medica, viene riassunta al Seattle Grey Sloan e tutti la accolgono a braccia aperte. Tuttavia, la sua relazione con Andrew subisce una battuta d'arresto: lui la lascia dopo aver capito che lei non l'avrebbe mai rispettato come ha fatto con Derek.

In ospedale, conosciamo il dottor Cormac Hayes, nuovo affascinante capo del reparto di chirurgia pediatrica che ha subito uno scontro con Meredith riguardo un paziente. A fine episodio, scopriremo che il fascinoso medico altri non è che un "regalo" da parte di Cristina Yang.

La sedicesima stagione ha visto anche Alex e Jo più uniti che mai, forse pronti a compiere il grande passo per costruirsi una famiglia. La Wilson è tornata a casa dopo un ricovero in una struttura psichiatra con la speranza di riuscire a superare gli ultimi traumi (la scorsa stagione aveva scoperto di essere il prodotto di uno stupro e ciò l'aveva gettata in una profonda depressione). Alex, invece, lavora insieme a Richard all'ospedale Pacific Northwest. Karev lascerà poi Seattle per occuparsi di sua madre, mentre Jo resterà in città.

Amelia e Miranda, intanto, scoprono di essere entrambe in dolce attesa. Mentre, però, la Bailey avrà un aborto spontaneo, la Shepherd porta avanti la gravidanza, felicissima di potersi impegnare con Link (che le ha confessato di amarla). Tuttavia, proprio quando si decide a fare un'ecografia per conoscere il sesso del bambino, la donna scopre che c'è qualcosa che non va con le tempistiche della gravidanza. Il padre di suo figlio potrebbe non essere Link, bensì Owen. Lui e Teddy, intanto, sono diventati genitori di Allison e sembrano finalmente pronti a ufficializzare la loro unione.

Maggie e Jackson, infine, sono agli sgoccioli: dopo aver evidenziato le enormi differenze tra loro, i due hanno deciso di lasciarsi. Mentre lui ha iniziato una relazione con la vigilessa Vic della Station 19, lei ha avuto modo di conoscere meglio la sua famiglia.

Nell'intenso episodio 16x07, Maggie riceve la visita di sua cugina Sabie, nipote di Richard, che chiede il suo aiuto per un delicato intervento. L'operazione, però, non va come previsto, gettando la brillante dottoressa in uno stato di crisi. Questo complica ulteriormente i rapporti tra Richard e la sua famiglia. Come se non bastasse, Webber è in cattive acque con Catherine, la quale ha percepito una presunta liason con Gemma, vecchia amica del marito al Pacific Northwest.

L'episodio 16x09 si è concluso con un colpo di scena che anticipa l'atteso nuovo crossover con Station 19. Mentre Ben, Jackson, il Capitano Herrera di Station 19 e alcuni specializzandi si trovano al bar, un'auto si schianta sul muro del locale seminando il caos.

Il cast: chi viene e chi va

Justin Chambers ha lasciato Grey's Anatomy: il suo ultimo episodio è stato il 350° della serie, ovvero il 16x08 di questa stagione. Per un medico che lascia Seattle, un altro è però arrivato a sostituirlo. Si tratta di Cormac Hayes, pediatra inviato da Cristina che potrebbe creare qualche problema tra Meredith e Andrew. Il personaggio è interpretato da Richard Flood, marito dell'attrice italiana Gabriella Pession.

Il cast principale di Grey's Anatomy 16 resterà quindi invariato, mentre Greg Germann, Jake Borelli e Chris Carmack, interpreti rispettivamente di Tom Koracick, Levi Schmitt e Atticus "Link" Lincoln, sono stati promossi a regulars a partire da questa stagione.

Quando torna in onda

L'appuntamento con i nuovi episodi Grey's Anatomy 16 è fissato al 24 febbraio su FoxLife, canale 114 di SKY. Ogni lunedì andrà in onda un episodio inedito in prima serata, seguito dalla terza stagione di Station 19, anch'essa in prima visione assoluta.

Ancora incerto il numero di episodi per il nuovo arco narrativo, ma probabilmente si rientrerà intorno ai canonici 22. A meno che la ABC non decida diversamente, come accaduto lo scorso anno, quando ha deciso di ordinare nuove sceneggiature, portando la quindicesima stagione a un totale di 25 episodi.

Tutto pronto quindi per la seconda parte di Grey's Anatomy 16: avete già iniziato a fare il conto alla rovescia?