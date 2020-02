TV News Grey's Anatomy

di Chiara Poli - 18/02/2020 09:39 | aggiornato 18/02/2020 09:43

Il cast di serie di lungo corso si trasforma in una famiglia allargata. Ma non sempre tutti i suoi membri diventano amici intimi: è il caso, insospettabile, di Ellen Pompeo e Patrick Dempsey in Grey's Anatomy...

Attraverso le dichiarazioni dei due attori, Patrick Dempsey (Derek Shepherd, noto anche come il Dottor Stranamore) ed Ellen Pompeo (Meredith Grey), la coppia per definizione in Grey's Anatomy ricostruisce la sua storia sul set, ma anche il legame fra i due interpreti.

Una ricostruzione che ora, a quasi 5 anni dall'uscita di scena di Derek e a una settimana dal ritorno di Grey's Anatomy su FoxLife con gli episodi inediti della stagione 16, fa riflettere su due elementi.

Innanzitutto la chimica immediata che sul set hanno mostrato i due interpreti, vero fulcro narrativo della serie per le prime stagioni (e oltre).

Ma anche la capacità della serie di Shonda Rhimes di sopravvivere alla fine della storia d'amore che l'aveva guidata fin dal principio.

Se l'amicizia fra Dempsey e Kate Walsh è cosa nota, diversamente sono andate le cose con Ellen Pompeo.

Nonostante il primissimo impatto positivo, infatti, Ellen Pompeo - è noto - ha parlato in diverse occasione (dal dicembre del 2018, quando lo rivelò a Jada Pinkett Smith in TV) di come lei e Dempsey non si fossero tenuti in contatto.

Non correva cattivo sangue fra i due, ma non c'è mai stata nemmeno l'amicizia che il pubblico e i fan di Grey's Anatomy credevano fosse diventata inevitabile.

Non provo alcun sentimento negativo nei suoi confronti, è un attore meraviglioso e abbiamo realizzato la migliore TV che potresti realizzare con qualcuno.

Ciononostante, non si sono parlati per anni: dopo l'addio di Patrick Dempsey a Grey's Anatomy, lui ed Ellen Pompeo non si sono tenuti in contatto.

Si tratta di un uomo dal grande talento... Ha fatto 11 anni incredibili. Ma poi si cambia. Hai bisogno di quel tempo per capire chi sei senza la serie. Quindi, non abbiamo parlato, ma avrò sempre un posto nel mio cuore per Patrick.

Non sempre, quindi, i grandi legami sul piccolo schermo, sebbene possano durare oltre un decennio, danno vita a un'amicizia così stretta da convincere i due attori a restare informati sulle vicissitudini private e professionali dell'altro.

I cast delle serie TV che durano a lungo, si sa, diventano grandi famiglie. Ma non per tutti il bisogno di mantenere una qualche forma di cordone ombelicale con quella famiglia, o almeno con tutti i suoi membri, diventa impellente.

Ora che Patrick Dempsey, dopo la miniserie La verità sul caso Harry Quebert, torna in TV con una serie vera e propria, probabilmente entrerà a far parte di una nuova famiglia lavorativa.

Mentre Ellen Pompeo resta all'interno di quella che l'aveva accolto per tanti anni, e ci aspetta con gli episodi di Grey's Anatomy 16 in prima assoluta dal 24 febbraio su FoxLife.