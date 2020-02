CinemaAnimazione

Hello World, trailer e trama del film al cinema 9, 10 e 11 marzo

di Elena Arrisico - 18/02/2020 16:00

Hello World è un film d'animazione giapponese, che ha riscosso un enorme successo nel Paese del Sol Levante. In Italia, sarà al cinema per tre giornate evento. La trama narra di viaggi temporali e della storia d'amore tra Naomi Katagaki e Ruri Ichigyo.

È uscito il nuovo trailer di Hello World, lungometraggio animato di Tomohiko Ito che sfida i limiti dello spazio e del tempo. Dopo lo straordinario successo ottenuto in Giappone, avremo modo di vederlo al cinema anche in Italia il 9, 10 e 11 marzo 2020. Diretto da Tomohiko Ito, il film d’animazione giapponese è uscito nel Paese del Sol Levante a settembre 2019, dove ha conquistato tutti con la sua love story fantascientifica. HD Graphinica, Koch Media Il poster di Hello World Il trailer Il trailer rilasciato da Anime Factory - etichetta di proprietà di Koch Media – svela nuove immagini e già lascia intuire cosa ci attende al cinema. Questa città, io, te e questo mondo che credevo fosse reale, siamo solo un archivio di dati. Il protagonista, Naomi Katagaki, entra in contatto con un uomo apparentemente sconosciuto, che si rivela essere lui stesso proveniente dal futuro. Tu sei me tra dieci anni... che cosa sei venuto a fare qui? Il motivo della visita è ben presto svelato, quando Naomi adulto avvisa il sé stesso ragazzo della storia d’amore che inizierà a breve e che, purtroppo, non è destinata a finire nel migliore dei modi. Sono venuto per aiutarti a trovare una ragazza. Elementi sci-fi e viaggi temporali si mischiano in una corsa contro il tempo per cercare di salvare il suo amore, Ruri Ichigyo - compagna di scuola - da un incidente mortale. La trama Ambientata in una Kyoto del 2027, la trama di Hello World ci mostra la storia di Naomi Katagaki e Ruri Ichigyo. All’uscita da scuola, lo studente liceale appassionato di lettura, Naomi, incontra un misterioso ragazzo che si rivela essere proprio lui stesso venuto dal futuro. Il viaggiatore nel tempo ha deciso di tornare nel passato per aiutare se stesso a iniziare una storia d'amore con Ruri, cercando anche di modificare gli eventi e salvare così la sua amata da un tragico e mortale incidente. Seguendo i consigli di se stesso, Naomi riesce a conquistare la ragazza, sperando di poterla salvare dal suo destino. Che ripercussioni avrà questa sua decisione sulla storia? Il tema portante è sicuramente il viaggio nel tempo, ma sappiamo – per esperienza tra film, serie TV e libri che hanno trattato l’argomento - che dei cambiamenti nel passato potrebbero avere serie ripercussioni sul futuro. Nel trailer, sentiamo Naomi dire: Questa città, questo mondo spariranno… non voglio, non voglio assolutamente. Che il salvataggio di Ruri comprometta l’esistenza del mondo stesso? Il cast di voci Anime Factory ha svelato anche il cast di voci italiane che ha lavorato al progetto. Curato da Francesco Marcucci - direttore del doppiaggio e adattatore dei dialoghi – il film d’animazione vede nel cast Mirko Cannella (Naomi Katagaki, versione ragazzo), Gabriele Vender (Naomi Katagaki, versione adulto) e Agnese Marteddu (Ruri Ichigyo). Scritto da Mado Nozaki e diretto da Tomohiko Ito, Hello World arriverà nei cinema italiani il 9, 10 e 11 marzo 2020.