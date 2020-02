TV News

I am not okay with this, il trailer della serie che riunisce Sophia Lillis e Wyatt Oleff

di Giuseppe Benincasa - 18/02/2020 09:02 | aggiornato 18/02/2020 09:07

Sophia Lillis e Wyatt Oleff sono i protagonisti di una storia divertente e molto particolare in I Am Not Okay With This, nuova serie TV di Netflix.

Due membri del cast del film horror IT, Sophia Lillis e Wyatt Oleff, sono i protagonisti di una serie TV che unisce le esperienze di una giovane ragazza con una nuova versione della storia delle origini dei supereroi. La serie di Netflix I Am Not Okay With This è basata sulla graphic novel di carattere fantascientifico omonima di Chuck Forsman. Nel primo trailer gli spettatori fanno la conoscenza di Sydney, una ragazza che odia il liceo come quasi tutti i suoi coetanei. La sua migliore amica è la bella Dina, che esce con un ragazzo popolare di nome Brad, e infine c'è Stanley Barber: uno strambo ragazzo del posto che pare sia uno dei primi a scoprire i poteri di Sydney. Il primo minuto del trailer dà l'idea di essere davanti a una serie TV come tante di quelle incentrate sulle difficoltà adolescenziali e sul diventare adulti. Ma, a un certo punto, si scopre che Sydney possiede dei poteri: riesce a muovere gli oggetti senza toccarli. L'inizio del trailer è di forte impatto, dato che Sydney si presenta totalmente insanguinata e in fuga dalla polizia: ha accidentalmente ucciso qualcuno con i suoi poteri? View this post on Instagram dear diary, go fuck yourself 🙂 A post shared by Netflix US (@netflix) on Feb 10, 2020 at 7:00am PST Dal regista di The End of the F***ing World Jonathan Entwistle e dai produttori di Stranger Things nasce quindi una nuova serie composta da 8 episodi da 20/30 minuti ciascuno, che sarà disponibile sul servizio streaming di Netflix a partire dal 26 febbraio 2020. Il cast dello show è composto da Sophia Lillis, Wyatt Oleff, Sofia Bryant, Richard Ellis, Kathleen Rose Perkins e Aidan Wojtak-Hissong. Qui sotto si può vedere la cover del fumetto omonimo a breve disponibile in commercio, edito da 001 Edizioni: 001 Edizioni La cover del fumetto I am not okay with this Sophia Lillis sarà anche protagonista al cinema con una nuova rivisitazione live-action in chiave horror della storia di Gretel & Hansel. Wyatt Oleff lo si ricorda anche per essere stato il piccolo Peter Quill nel film Marvel Studios di James Gunn Guardiani della Galassia Vol. 2 nel 2017.