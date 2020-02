Fumetti

di Silvio Mazzitelli - 18/02/2020 14:28 | aggiornato 18/02/2020 14:35

Kairos è una storia fantasy dalle tematiche adulte realizzato dall'autore Ulysse Malassagne. Una graphic novel davvero interessante per gli amanti del genere.

Edizioni BD annuncia l’arrivo di Kairos, una graphic novel dall’autore francese Ulysse Malassagne. Questa sarà un fantasy dalle tematiche adulte che unisce uno stile con chiare influenze dai manga giapponesi.

La storia di Kairos ha inizio durante un tranquillo fine settimana fuori città durante una breve vacanza in cui Anaëlle e Nills si recano nella casa di campagna dei genitori della ragazza. All’improvviso delle strane creature dalle fattezze di draghi umanoidi compaiono da un’altra dimensione per rapire la giovane. Nills si lancia al loro inseguimento per salvare la ragazza, rimanendo coinvolto in una rivolta contro la tirannia di una famiglia e scoprendo una verità impensabile. Questo però non lo fermerà dal combattere con tutte le sue forze per rimettere insieme i pezzi del suo sogno.

Ulysse Malassagne rende protagonista un giovane ordinario che diviene per necessità un eroe, come tutti noi lo potremmo essere per difendere ciò che amiamo. L’autore francese ha anche pubblicato la graphic novel Collège Noir e alcuni reportage e diari di viaggio a fumetti. Si occupa inoltre di animazione avendo diretto e prodotto alcuni cartoni animati.

Il segno di Ulysse Malassagne rivela il talento dell’ottimo animatore. Con un tratteggio esplosivo – anche se composto – e una peculiare regia cromatica votata alla ritmica delle scene, riesce a proiettare il lettore in una dinamica delle pagine che difficilmente gli permetterà di posare quest’opera prima della fine.

Così ha spiegato Giovanni Marinovich, art director di Edizioni BD.

Edizioni BD

Kairos arriverà in libreria e fumetteria il prossimo 19 febbraio al costo di 18 euro. La storia sarà un volume unico da 192 pagine a colori.