La Casa 2, il cult di Sam Raimi in Home Video in 4K: la recensione

La Casa 2, l'horror cult di Sam Raimi con protagonista Bruce Campbell, arriva in Home Video in edizione 4K Ultra HD grazie a Eagle Pictures. La recensione.

Poche saghe cinematografiche del terrore hanno saputo conquistare il cuore degli appassionati come quella di Evil Dead, ideata, scritta e diretta da Sam Raimi tra gli anni '80 e l'inizio degli anni '90. Tre film (da noi conosciuti come La Casa, La Casa 2 e L'Armata delle Tenebre) in cui cui l'horror e il gore vengono sapientemente mischiati con la commedia e lo slapstick, una miscela capace di dar vita a innumerevoli situazioni e momenti divenuti nel tempo iconici e di rendere immortale il loro protagonista, l'Ash Williams interpretato da Bruce Campbell.

Se non avete mai visto queste pellicole o volete semplicemente aggiungerle alla vostra collezione, da questo mese avete finalmente tutti i mezzi necessari per poterlo fare alla migliore qualità visiva e sonora attualmente possibile. Dopo le pubblicazioni del Blu-ray de La Casa targato Sony e de L'Armata delle Tenebre di Midnight Factory (disponibile anche in un box da collezione con tanto di replica del Necronomicon), è da poco arrivata nei negozi una nuovissima edizione de La Casa 2, da molti considerato il capitolo più riuscito della saga.

Disponibile dal 12 febbraio, il “secondo atto” della trilogia di Evil Dead viene proposto da Eagle Pictures per la prima volta in 4K Ultra HD come parte della sua collezione 4Kult, che vanta titoli come Essi Vivono e 1997: Fuga Da New York. All'interno della confezione, un'amaray nera con slipcase in cartone con scritte in rilievo, si trova anche una speciale card numerata e un ulteriore disco con il film in versione Blu-ray (è lo stesso della Tombstone Collection di qualche anno fa).

Grazie a una copia fornitami da Eagle, ho potuto visionare in prima persona questa nuova edizione in 4K del cult di Sam Raimi. Eccovi dunque la mia recensione.

Audio & Video

La Casa 2 viene presentato in 4K UHD da Eagle con un trasferimento di 2160p in 1.85:1, mantenendo dunque il rapporto d'aspetto originale della pellicola. Pur parlando di un film con una forte aura da B-Movie (e contando anche che è stato girato oltre trent'anni fa con un budget modesto), visivamente questa nuova edizione del cult di Raimi mostra miglioramenti su tutti i fronti.

L'immagine appare generalmente più nitida rispetto al già soddisfacente trasferimento in Blu-ray, con un livello di dettaglio molto alto soprattutto per quanto riguarda i costumi e gli interni della baita, di cui è possibile apprezzare più chiaramente usure e imperfezioni. I bianchi sono ora intensamente brillanti e anche i livelli di nero sono significativamente più ricchi.

Aiutata da una saturazione elevata, la vibrante e dinamica gamma dei colori restituisce al film la sua naturalezza originale, esaltando in maniera positiva la bontà degli effetti speciali del tempo e rendendo gli aspetti ironici del lungometraggio ancora più fumettistici e sopra le righe.

Come ho scritto nell'intro della recensione, questa versione Home Video de La Casa 2 è la migliore che il film abbia mai avuto qui da noi. Nonostante ciò, parlando del sonoro la situazione non è tutta rose e fiori, soprattutto per quanto riguarda la traccia in italiano.

Se nella versione 4K de La Casa 2 l'audio originale viene proposta in un piacevole 5.1 DTS HD Master Audio, il doppiaggio in italiano è invece ancora una volta presentato in 2.0 DTS HD Master Audio, la stessa identica codifica presente sul disco Blu-ray.

Non credo di dover specificare che la differenza tra le due tracce si percepisce eccome, con la prima dinamica e vivace tanto negli effetti quanto nei dialoghi (e nelle urla) e la seconda che, pur risultando gradevole e bilanciata, mostra in maniera lampante tutti i limiti di questo missaggio.

Contenuti speciali

A livello di contenuti extra, l'edizione 4K Ultra HD de La Casa 2 propone un lungo documentario, della durata di una cinquantina di minuti, dal titolo Bloody and Groovy, Baby!. Prodotto da StudioCanal, è un divertente tributo al film e a Sam Raimi, in cui registi come Guillermo del Toro, Edgar Wright e Roger Corman parlano del loro rapporto con la pellicola e quanto quest'ultima li abbia ispirati per i loro lavori.

Segnalo inoltre che nel Blu-ray è invece presente un'intervista di 23 minuti a Bruce Campbell, in cui l'attore racconta la genesi e la lavorazione del film.

