18/02/2020

Ispirata all'omonima serie di romanzi fantasy firmata da C. S. Lewis, la saga de Le cronache di Narnia è composta da tre pellicole. Ecco la trama, il cast e l'ordine in cui guardare tutti i film del franchise.

Nel 2005 Walt Disney in collaborazione con Walden Media hanno deciso di realizzare un adattamento cinematografico di Le cronache di Narnia - Il leone, la strega e l'armadio, ispirato ad uno dei romanzi dell'omonima serie letteraria di genere fantasy firmata dallo scrittore C. S. Lewis.

Diretto da Andrew Adamson, il film è stato un grande successo di critica e di pubblico riuscendo ad incassare oltre 745 milioni di dollari in tutto il mondo. La pellicola ha inoltre ricevuto ben 3 nomination agli Oscar, conquistando l'ambita statuetta nella categoria Miglior trucco.

Il lungometraggio ha avuto poi due sequel: Le cronache di Narnia - Il principe Caspian (2008) e Le cronache di Narnia - Il viaggio del veliero (2010). Tuttavia non hanno avuto lo stesso successo del primo capitolo della saga, guadagnando solo poco più 415 milioni di dollari a testa. Ma scopriamo nel dettaglio la trama e il cast di tutte le pellicole del franchise e le novità riguardanti i progetti futuri.

Le cronache di Narnia - Il leone, la strega e l'armadio

Titolo originale: The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe

Regia: Andrew Adamson

Sceneggiatura: Ann Peacock, Christopher Markus, Stephen McFeely e Andrew Adamson

Le cronache di Narnia - Il leone, la strega e l'armadio è il primo film della saga cinematografica basata sui libri di C.S.Lewis. La trama è ambientata a Londra durante la Seconda Guerra Mondiale e ruota attorno a Lucy, Susan, Edmund e Peter Pevensie che, per sfuggire ai bombardamenti, vengono allontanati dalla città per andare in una lussuosa casa di campagna dove vivono il professor Digory Kirke e la sua scorbutica governante, signora Macready.

Un giorno, mentre stanno giocando a nascondino, si imbattono per caso in un armadio magico e all'improvviso si ritrovano nell'universo parallelo di Narnia, una terra incantata dove vivono creature mitologiche e animali in grado di parlare. Ben presto scoprono che loro quattro sono i protagonisti di un'antica leggenda, secondo cui sono gli unici prescelti che possono sconfiggere la perfida Strega Jadis.

Tuttavia quest'ultima è riuscita ad ammaliare il giovane Edmund, il quale commetterà un terribile errore, mettendo a rischio la sua vita e quella dei suoi fratelli. Ma grazie all'aiuto del sovrano di Narnia, il saggio leone Aslan, i quattro ragazzi riusciranno a guidare gli abitanti del regno in un'epica battaglia che li libererà per sempre dall'incantesimo del ghiaccio lanciato dalla perfida Jadis...

A vestire i panni dei quattro giovani protagonisti troviamo Georgie Henley, Skandar Keynes, William Moseley ed Anna Popplewell. Presenti poi il premio Oscar Tilda Swinton nel ruolo della strega Jadis e James McAvoy, in quello del signor Tumnus.

Ecco l'elenco completo degli attori e dei rispettivi personaggi:

William Moseley : Peter Pevensie

: Peter Pevensie Anna Popplewell : Susan Pevensie

: Susan Pevensie Georgie Henley : Lucy Pevensie

: Lucy Pevensie Skandar Keynes : Edmund Pevensie

: Edmund Pevensie Tilda Swinton : Jadis, la Strega Bianca

: Jadis, la Strega Bianca James McAvoy : Sig. Tumnus

: Sig. Tumnus Jim Broadbent : Professor Digory Kirke

: Professor Digory Kirke Kiran Shah : Ginarrbrik

: Ginarrbrik Patrick Kake : Oreius

: Oreius Judy McIntosh : Sig.ra Pevensie

: Sig.ra Pevensie Elizabeth Hawthorne : Sig.ra Macready

: Sig.ra Macready Shane Rangi : Gen. Otmin

: Gen. Otmin Rachael Henley : Lucy adulta

: Lucy adulta Mark Wells : Edmund adulto

: Edmund adulto Noah Huntley : Peter adulto

: Peter adulto Sophie Winkleman: Susan adulta

Le cronache di Narnia - Il principe Caspian

Titolo originale: The Chronicles of Narnia: Prince Caspian

Regia: Andrew Adamson

Sceneggiatura: Andrew Adamson, Christopher Markus e Stephen McFeely

Le cronache di Narnia è il secondo capitolo del franchise, uscito nel 2008, e vede i quattro fratelli Pevensie fare ritorno nel regno incantato di Narnia. Ma se sulla terra sono trascorsi solo 10 anni, nel mondo magico di Narnia ne sono passati ben 1300.

Durante la loro assenza sono cambiate tante cose: l'età dell'oro del regno è ormai solo una leggenda, gli animali parlanti e le creature mitologiche si sono estinte da tempo e il saggio Aslan è scomparso da moltissimi anni. Narnia è stata invasa dal vicino paese di Telmar guidato dal malvagio Re Miraz che ha impedito a suo nipote, il Principe Caspian, legittimo erede, di salire al trono e guidare il regno.

Aiutato dal suo precettore, Caspian riesce a salvarsi dall’agguato del generale Glozelle (Pierfrancesco Favino) e trova rifugio nel bosco dove, grazie ad alcuni nani, decide di suonare il corno che apparteneva alla Regina Susan. In questo modo Lucy, Peter, Edmund e Susan vengono catapultati nuovamente a Narnia e si ritrovano vicino a vecchie rovine che scoprono essere quelle del loro vecchio castello.

Qui riescono a riprendersi i doni regalati loro in passato: l'arco e le frecce di Susan, la spada di Peter e la boccetta magica della piccola Lucy. I quattro sovrani poi liberano il nano Trumpkin, braccato da due soldati, e lui li condurrà dal principe Caspian. Nel frattempo Lucy rivede lo spirito del saggio leone Aslan e conduce i suoi fratelli e Caspian alla tavola di pietra. I giovani decidono di attaccare il castello di Miraz ma il primo tentativo non va a buon fine e l'erede al trono fa una scoperta sconvolgente: è stato suo zio ad uccidere suo padre.

Pieno di rabbia, Caspian proverà a prendersi la sua vendetta cercando di risvegliare la perfida Strega Bianca, ignaro della sua perfidia e crudeltà. Il ritorno di Jadis metterà a dura prova Edmund che dovrà riuscire a non lasciarsi ammaliare nuovamente dalla strega. Grazie all'aiuto del coraggioso nano Trumpkin, dell'impavido topo Ricipì e del nano nero Nikabrik, i Narniani riusciranno a liberare il popolo di Narnia e doneranno nuova gloria al regno.

Oltre ai quattro protagonisti, nel cast de Le cronache di Narnia - Il principe Caspian figurano diverse new entry tra cui spicca Ben Barnes, nei panni di Caspian, Sergio Castellitto, in quelli dell'avido Miraz, e Pierfrancesco Favino, nel ruolo del generale Glozelle.

Ecco l'elenco completo degli attori del secondo film della saga:

William Moseley : Peter Pevensie

: Peter Pevensie Anna Popplewell : Susan Pevensie

: Susan Pevensie Georgie Henley : Lucy Pevensie

: Lucy Pevensie Skandar Keynes : Edmund Pevensie

: Edmund Pevensie Ben Barnes : Principe Caspian X

: Principe Caspian X Sergio Castellitto : Re Miraz

: Re Miraz Damián Alcázar : Lord Sopespian

: Lord Sopespian Pierfrancesco Favino : Generale Glozelle

: Generale Glozelle Peter Dinklage : Trumpkin

: Trumpkin Warwick Davis : Nikabrik

: Nikabrik Vincent Grass : Dr. Cornelius

: Dr. Cornelius Cornell S. Johns : Glenstorm

: Glenstorm Alicia Borrachero : Regina Prunaprismia

: Regina Prunaprismia Simón Andreu : Lord Scythley

: Lord Scythley David Bowles : Lord Gregoire

: Lord Gregoire Tilda Swinton: Jadis, la Strega Bianca

Le cronache di Narnia - Il viaggio del veliero

Titolo originale: The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader

Regia: Michael Apted

Sceneggiatura: Christopher Markus, Stephen McFeely, Steven Knight, Michael Petroni e Richard LaGravenese

Prodotta da 20th Century Fox e Walden Media, la terza pellicola della saga de Le cronache di Narnia è arrivata nelle sale cinematografiche nel 2010. La trama è ambientata anni dopo gli eventi accaduti nel precedente capitolo e scopriamo che Peter e Susan si sono trasferiti in America, mentre Edmund e Lucy si trovano a Cambridge a casa degli zii e del loro antipatico e immaturo cugino Eustachio Scrubb.

Un giorno mentre stanno ammirando un quadro che ritrae un meraviglioso veliero, i tre cugini assistono ad un evento fantastico: il quadro infatti prende vita e loro si ritrovano magicamente a bordo del veliero che stavano guardando. Ad accoglierli trovano il Principe Caspian che rivela loro di essere alla ricerca dei sette Lord di Telmar, amici fidati di suo padre di cui non si hanno più notizie.

La nuova avventura li porterà ad attraversare diverse isole dove dovranno affrontare molti ostacoli e difficoltà tra cui la minaccia di una misteriosa nebbia verde che rischia di mettere in serie pericolo il regno di Narnia. Per riuscire a salvare ancora una volta la loro amata terra, i giovani protagonisti dovranno riuscire a riunire tutte le spade dei sette Lord, grazie alle quali potranno porre fine al terribile incantesimo che sta spaventando e minacciando il mondo fatato di Narnia e tutti i suoi abitanti.

Ecco il cast completo con attori e personaggi di Le cronache di Narnia - Il viaggio del Veliero:

Georgie Henley : Lucy Pevensie

: Lucy Pevensie Skandar Keynes : Edmund Pevensie

: Edmund Pevensie Will Poulter : Eustace Scrubb

: Eustace Scrubb Ben Barnes : Re Caspian X

: Re Caspian X Tilda Swinton : Jadis, la Strega Bianca

: Jadis, la Strega Bianca Terry Norris : Lord Bern

: Lord Bern Bruce Spence : Lord Rhoop

: Lord Rhoop Gary Sweet : Drinian

: Drinian Bille Brown : Coriakin

: Coriakin Laura Brent : Lilliandil

: Lilliandil Anna Popplewell: Susan Pevensie

Le cronache di Narnia: le novità sui film e le serie TV

Il mondo magico di Narnia potrebbe presto tornare a rivivere grazie a Netflix. Nel giugno 2019 infatti la celebre piattaforma di streaming aveva annunciato di voler sviluppare un reboot della saga cinematografica ed esplorare l'universo fantasy ideato da C. S. Lewis, ancora ricco di storie, realizzando nuovi film e serie TV.

Il colosso americano aveva anche svelato di aver scelto Matthew Aldrich - co-sceneggiatore di Coco - come supervisore creativo dei nuovi adattamenti cinematografici e televisivi de Le cronache di Narnia. Tuttavia dopo l'annuncio di Netflix, sembra che non si sia più parlato del progetto e a tal proposito è intervenuto Douglas Gresham, figliastro di C. S. Lewis e produttore esecutivo dei prossimi film e serie.

Stando a quanto riportato da Narniaweb, Gresham è stato ospite del programma The Call to Mastery di Jordan Raynor ed ha parlato dello sviluppo dei prossimi adattamenti de Le cronache di Narnia targati Netflix:

In realtà non posso dirti molto a riguardo. Abbiamo siglato l'accordo alcuni mesi fa e da allora non ho più sentito una parola. Io figuro tra i produttori, ma non ho sentito parlare di quello che hanno intenzione di fare, di come vogliono svilupparlo o di quando inizierà la produzione. Per come stanno le cose adesso, non so se Netflix è pronta o no a questo, ma lo scopriremo a tempo debito.

Insomma per il momento non sono stati rilasciati aggiornamenti da parte di Netflix riguardanti i nuovi lungometraggi e le nuove serie TV basate su Le cronache di Narnia.

L'ordine in cui guardare i film de Le cronache di Narnia

A differenza della serie di romanzi fantasy di C. S. Lewis che presenta due differenti ordini di lettura dei libri, quello della pubblicazione originale e quello cronologico che segue la trama, l'unico modo in cui guardare le pellicole de Le cronache di Narnia è quello di seguire l'ordine di uscita dei film.

Le avventure dei fratelli Pevensie infatti sono arrivate sul grande schermo seguendo l'esatto ordine cronologico della storia e per questo potete vederli secondo questa lista:

Le cronache di Narnia - Il leone, la strega e l'armadio (2005)

Le cronache di Narnia - Il principe Caspian (2008)

Le cronache di Narnia - Il viaggio del Veliero (2010)

Avete visto tutti i film della saga de Le cronache di Narnia? Qual è la vostra pellicola preferita?