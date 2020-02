Curiosità

di Rina Zamarra - 18/02/2020 09:47 | aggiornato 18/02/2020 09:50

L'artista Danielle Baskin ha creato delle mascherine con il volto degli utilizzatori da indossare per proteggersi da malattie e sbloccare il proprio telefono.

L’ultima novità in fatto di mascherine per il viso arriva dall’America ed è opera dell’artista Danielle Baskin. Si tratta di mascherine in materiale naturale su cui viene stampato il volto dell’indossatore.

Sembra che l’idea sia venuta a Danielle durante una chiacchierata con gli amici, che si chiedevano come sbloccare il telefono quando il viso è per metà coperto. L’artista ha trovato subito la soluzione e ha dato vita al suo progetto con tanto di sito.

Basta accedere, caricare una propria foto tramite l’applicazione e richiedere la stampa della mascherina, che costa 40 dollari.

Made this service that prints your face on an N95 mask, so you can protect people from viral epidemics while still being able to unlock your phone.



😷+👃🏻👃🏽👃🏿👄=🔓https://t.co/SXslSjoiMz pic.twitter.com/rByMBwdPB8 — Danielle Baskin (@djbaskin) February 15, 2020

Al momento, però, la produzione non è ancora partita. Danielle ha deciso di aspettare per una serie di ragioni tecniche: verificare la qualità delle stampe e fare dei test sulla funzionalità della mascherina. I produttori di telefoni innovano di continuo i sistemi di sicurezza connessi al riconoscimento facciale e Danielle vuole essere sicura che le mascherine funzionino come si deve.

Ragioni tecniche a parte, l’artista ha deciso di aspettare anche per via della situazione scatenata dal Coronavirus:

Non faccio partire il progetto in questo momento in cui c’è una carenza globale di mascherine.

Nel sito ufficiale, tra l’altro, si chiarisce che le mascherine proteggono l’utilizzatore dalle particelle nocive presenti nell’aria. Sarebbero quindi idonee anche per proteggersi da virus ed epidemie? La risposta non è così semplice, perché la loro efficacia potrebbe dipendere da vari fattori. Certo, in caso di malattie virali è sempre meglio indossare una mascherina e non girare con il viso scoperto, avendo contemporaneamente la possibilità di non doversela togliere per sbloccare il telefono.

In effetti, ci sono diverse situazioni straordinarie in cui potrebbero essere utilissime. Ricordando i recenti incendi in California (ottobre 2019), l’artista ha citato proprio queste situazioni come momenti ideali in cui indossare le sue mascherine per usare il telefono senza problemi.

Tra l’altro, Danielle ha assicurato che non intende conservare le foto degli utenti una volta stampate le mascherine. Non costruirà, quindi, un database con i volti dei suoi clienti.