Non chiedete mai a Harrison Ford cosa sia un Fantasma di Forza

di Mattia Chiappani - 18/02/2020 09:39 | aggiornato 18/02/2020 09:42

Uno dei principali interpreti della saga di Star Wars svela di non avere una piena comprensione di quel mondo e di non essere interessato a capirlo.

Che il rapporto di Harrison Ford con il mondo di Star Wars non sia particolarmente idilliaco è storia nota per gli appassionati del franchise. Per quanto Han Solo, l'eroe che interpreta nella saga, sia uno dei più amati di tutti, l'attore non ha mai nascosto troppo il fatto di non esserne un grande fan. Stando ad alcuni racconti, il finale del quinto episodio L'Impero colpisce ancora con il personaggio ibernato da Darth Vader, fu scelto proprio per poter avere una spiegazione narrativa a un eventuale abbandono della saga di Harrison Ford.

Poi come sappiamo il rapporto dell'attore con Star Wars si è ammorbidito nel tempo ed è tornato a interpretare Han anche nella nuova trilogia iniziata nel 2015. La morte dell'eroe nel settimo episodio è stato uno dei momenti più toccanti del film, fondamentale per dare il via all'arco narrativo di Ben Solo, che con l'omicidio del padre prende definitivamente la via del Lato Oscuro, diventando a tutti gli effetti Kylo Ren. Un modo perfetto per unire il desiderio di Ford di allontanarsi dal franchise, salutando in maniera degna il suo personaggio.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Per questo motivo, in molti sono rimasti a bocca aperta quando Han è tornato per un'ultima scena in compagnia del figlio nell'ultimo film Star Wars: L'ascesa di Skywalker. Fin da subito gli appassionati si sono interrogati su come la sua presenza fosse possibile. Capita infatti che nel mondo di Star Wars alcuni personaggi tornino dalla morte come spiriti o meglio, Fantasmi di Forza. Tuttavia questa è una pratica accessibile solo agli Jedi più esperti e Han non ha mai ricevuto un addestramento del genere. HD Lucasfilm Ltd. Anche lo stesso Harrison Ford, quando è stato contattato da J.J. Abrams per il suo cameo nel film, si è posto il dubbio. In una recente intervista, l'attore ha spiegato com'è andata la discussione con il regista: Quando J.J. mi ha chiesto di farlo, gli ho risposto: 'Ma stai scherzando? Io sono morto!'. Al che lui mi ha detto: 'Più o meno morto. Puoi farlo'. Non aveva ancora scritto nulla all'epoca, però mi ha detto: 'Sarà fantastico'. Così ho accettato. Se J.J. ti chiedesse di fare qualcosa, probabilmente lo faresti anche tu. È un tipo davvero persuasivo. A questo punto Ford ha parlato della possibilità che il suo ritorno fosse dovuto alla Forza, sfruttando lo stesso principio che ha riportato nel mondo terreno lo spirito di Obi-Wan Kenobi, Yoda o Luke Skywalker. L'attore si è allontanato da questo dibattito, chiarendo come non abbia idea di come funzionino questi meccanismi nel mondo della saga: Un Fantasma di Forza? Non so cosa sia un Fantasma di Forza. [sussurrando] Non dirlo a nessuno. Parlo a voce bassa per non farmi registrare. Non ho un'idea precisa di cosa sia un Fantasma di Forza. E non mi interessa!

Insomma, pare che per una bella discussione sul mondo di Star Wars Harrison Ford non sia la scelta migliore. Meglio rivolgersi a Mark Hamill, nel caso...

