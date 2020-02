Parasite, miglior film agli Oscar 2020, è accusato di plagio

Cinema

di Elena Arrisico - 18/02/2020 12:22 | aggiornato 18/02/2020 12:29

Parasite, vincitore di quattro Premi agli Oscar 2020, è un plagi? L'accusa arriva dal produttore che detiene i diritti di un film dalla trama molto simile a quella della pellicola Minsara Kanna.

Parasite è accusato di essere un plagio. Diretta da Bong Joon-ho, la dark comedy sudcoreana si trova adesso al centro di alcune polemiche scatenate dal produttore P.L. Thenappan, intenzionato a chiedere un risarcimento per il furto del suo lavoro. Come riportato da Images e da altre testate internazionali, Thenappan ha dichiarato:

Lunedì o martedì [17 o 18 febbraio], presenterò il caso con l’aiuto di un avvocato internazionale. Hanno rubato la trama del mio film. Quando scoprono che alcuni dei nostri film sono stati ispirati dai loro film, denunciano. Allo stesso modo, è giusto per noi agire alla stessa maniera.

Vincitore di ben quattro premi - Miglior Film, Miglior Film Straniero, Miglior Regia e Miglior Sceneggiatura Originale - durante la notte degli Oscar 2020, Parasite racconta la storia della famiglia Kim: il padre Kim Ki-taek vive grazie al sussidio di disoccupazione insieme alla moglie e ai due figli in un piccolo appartamento seminterrato. Facendo dei lavori a basso costo, non è facile per i Kim far quadrare i conti. Il figlio, però, viene assunto dalla ricca famiglia Park come tutor di inglese. Anche il resto della sua famiglia riesce a trovare impiego presso i Park – fingendo di non essere parenti tra loro – per mettere in atto un piano: occupare la villa e prendere il posto degli attuali dipendenti. Le cose non vanno, però, come previsto e una serie di eventi trasformano il tutto in tragedia.

Academy Two

La trama del film Minsara Kanna – da cui i produttori di Parasite avrebbero rubato l’idea – ruota, invece, attorno a un ragazzo benestante che decide di lavorare per una donna d'affari: anche in questo caso, tutti i membri della sua famiglia trovano lavoro a casa della datrice di lavoro.

P.L. Thenappan detiene i diritti di Minsara Kanna - film indiano del 1999 con Vijay, Khushbu Sundar e Rambha - ed è fermamente convinto che Parasite non sia altro che un plagio.

Dal canto suo – come riportato da Dhaka Tribune - il regista di Minsara Kanna, K.S. Ravikumar ha dichiarato di essere contento che questa nuova controversia possa rendere il suo film più popolare tra il pubblico internazionale.

Plagio o no, nel frattempo il successo di Parasite cresce e - sebbene si sappia ancora pochissimo del progetto - il film potrebbe diventare presto una serie TV: il regista sudcoreano Bong Joon-Ho – in collaborazione con il regista statunitense Adam McKay – starebbe, infatti, lavorando a una serie prodotta da HBO, che potrebbe avere come protagonista Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk nel Marvel Cinematic Universe).