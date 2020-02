TV News

di Elena Arrisico - 18/02/2020 11:03 | aggiornato 18/02/2020 11:07

Sta per arrivare, negli USA, la prima stagione di Penny Dreadful: City of Angels, spin-off della serie horror omonima ambientata nella Londra vittoriana. Questa volta, la storia ci porterà negli anni Trenta, alle prese con il folclore messicano-americano.

È uscito il nuovo trailer di Penny Dreadful: City of Angels, attesissimo spin-off di Penny Dreadful che avremo modo di vedere in Italia probabilmente tra il 2020 e il 2021. Il debutto della prima stagione è previsto per il 26 aprile su Showtime, negli USA.

Le nuove immagini ci danno modo di dare un’occhiata a ciò che ci aspetta in questa nuova serie, che vede protagonisti Natalie Dormer, Daniel Zovatto e Nathan Lane.

Showtime Il poster della prima stagione di Penny Dreadful: City of Angels

Il nuovo trailer

Il nuovo trailer ci mostra Natalie Dormer, nei panni del demone mutaforma Magda. Mentre quest’ultima cammina tra le fiamme, la voce di Santa Muerte (Lorena Izzo) sussurra:

C'è una profezia. Verrà un tempo in cui la nazione combatterà contro la nazione stessa, quando la razza umana divorerà la razza umana stessa, fino a quando non rimarrà un'anima.

Immagini di una battaglia, di devastazione e caos. Data l’ambientazione della nuova serie, è probabile che il contesto sia quello della Seconda Guerra Mondiale.

La trama

Creata da John Logan – già creatore della serie originale - Penny Dreadful: City of Angels è ambientata a Los Angeles nel 1938 e promette di raccontare – in otto episodi - la storia e le tensioni sociali di quel periodo, senza dimenticare il soprannaturale e il folclore che ha contraddistinto anche le tre stagioni di Penny Dreadful.

La trama di Penny Dreadful: City of Angels inizia con un omicidio che porta il detective Tiago Vega (Daniel Zovatto) e il partner Lewis Michener (Nathan Lane) a indagare su quanto accaduto. Come riportato da Deadline, la sinossi ufficiale è la seguente:

Quando uno spaventoso omicidio sconvolge la città, il detective Tiago Vega (Daniel Zovatto) e il suo partner Lewis Michener (Nathan Lane) vengono invischiati in un’epica vicenda che rispecchia la ricca storia di Los Angeles: dalla costruzione della prima autostrada alle profonde tradizioni del folclore messicano-americano, passando per le pericolose azioni di spionaggio del Terzo Reich e l’ascesa dell’evangelismo in radio. Nel giro di poco, Tiago e la sua famiglia si troveranno in balia di alcune potenti forze che minacciano di distruggerli.

I due partner dovranno scontrarsi con il demone Magda e, probabilmente, anche con la sorella Santa Muerte (Lorenza Izzo).

La storia è ambientata, quindi, circa 40 anni dopo gli eventi della serie originale che aveva come protagonista Eva Green nel ruolo di Vanessa Ives: andata in onda dal 2014 al 2016 per tre stagioni, la serie horror era ambientata nella Londra vittoriana e raccontava di alcuni personaggi della letteratura horror tra cui vampiri, streghe, Dracula, Dorian Gray e Victor Frankenstein. Lo spin-off si ispirerà, invece, al folclore messicano-americano, calandosi nel contesto storico degli anni Trenta.

Il cast

Nel cast di Penny Dreadful: City of Angels, ci saranno Daniel Zovatto - nei panni di Tiago Vega, il primo detective messicano-americano della Los Angeles Police Department, che dovrà fare i conti con il razzismo e la sua fede - Nathan Lane – nel ruolo di Lewis Michener, agente veterano e collega di Vega - Natalie Dormer – che interpreterà il demone Magda – e Lorenza Izzo, nel ruolo di Santa Muerte, sorella di Magda.

Oltre a loro, anche Adriana Barraza (Maria Vega), Rory Kinnear (Peter Craft), Michael Gladis (Charlton Townsend), Jessica Garza (Josefina Vega), Jonathan Nieves (Mateo Vega), Kerry Bishé (Sorella Molly), Amy Madigan, Brent Spiner, Lin Shaye, Michael Gladis, Adam Rodriguez, Thomas Kretchmann, Ethan Peck, Rory Kinnear, Dominic Sherwood, Sebastian Chacon, Piper Perabo e Adan Rocha.

Scritta e prodotta da John Logan, la prima stagione di Penny Dreadful: City of Angels arriverà dal 26 aprile su Showtime negli USA, ma non si sa ancora nulla sulla programmazione italiana.