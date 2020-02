TV NewsAnimazione

di Silvia Artana - 18/02/2020 14:18 | aggiornato 18/02/2020 14:21

Grandi notizie per i fan di Gremlins. Non solo è in arrivo una serie animata prequel sulla storia di Gizmo, ma il regista dei film originali, Joe Dante, è coinvolto nel progetto in qualità di consulente.

Da quando WarnerMedia ha annunciato di avere in cantiere una serie animata di Gremlins su Gizmo, dal titolo Secrets of the Mogwai, i fan hanno iniziato a fare il conto alla rovescia per vederla in TV. E adesso che Joe Dante ha rivelato di essere coinvolto nel ruolo di consulente, ci sono pochi dubbi che il loro hype abbia raggiunto livelli di guardia.

In una intervista con Daily Dead, il regista del film cult del 1984 (e del suo meno fortunato sequel) ha dichiarato di stare lavorando al progetto prodotto da Amblin Television e Warner Bros. Animation e ha mostrato molta fiducia:

Sì, sono coinvolto in qualità di consulente. Sta andando bene. Andrà bene. Sono molto soddisfatto di come stanno andando le cose.

Dante ha confermato che Secrets of the Mogwai sarà un prequel di Gremlins e ha spiegato che la scelta di realizzare una serie animata ha permesso di superare l'ostacolo dei costi (molto) elevati:

Torna indietro nel tempo a quando Mr. Wing era un ragazzo e incontra per la prima volta il Mogwai. È ambientata nella Cina degli anni '20 ed è grandiosa nel senso che, se avessimo deciso di realizzare un film live-action, avrebbe avuto un budget scandaloso. Ma nell'animazione, riesci a cavartela praticamente con qualsiasi cosa ti venga in mente.

Il regista ha dato anche qualche indicazione in merito alla possibile data di uscita e ha confermato che sarà disponibile on demand:

Probabilmente, arriverà in TV nel 2021 o forse alla fine del 2020. La serie sarà trasmessa su HBO Max, la nuova piattaforma di streaming di HBO.

Nell'intervista con Daily Dead, il regista ha toccato anche un altro argomento che sta a cuore (e tanto) ai fan di Gremlins, ovvero la possibilità di un sequel.

Stando alle parole di Dante, anche se Secrets of the Mogwai è ambientata prima dei fatti del film del 1984, è a tutti gli effetti una prosecuzione della vicenda. Per il filmmaker, la serie animata rappresenta la soluzione migliore per dare nuova vita alla saga:

Penso che sia un modo intelligente di riprendere la storia. Penso che sia molto difficile girare un sequel di Gremlins 2, per come ho realizzato quel film. Non hanno mai capito come fare. Credo che [la serie animata, n.d.r.] sia un'ottima scelta per riportare il franchise all'attenzione del pubblico.

Il regista pare avere escluso in maniera definitiva l'eventualità di un threequel (anche se a più riprese è sembrato molto concreto), raccontando che nelle sue intenzioni non c'era neppure Gremlins 2:

Non volevo girare il sequel. L'ho fatto solo perché mi hanno detto che avrei potuto fare tutto quello che volevo. Volevano disperatamente un sequel, ma non sapevano come realizzarlo, perché non hanno realmente amato né capito il primo film. Semplicemente, a loro piaceva che fosse popolare. Così, quando ho girato il mio film, che scherza sull'originale e non lo prende sul serio come facevano loro, sono rimasti spiazzati.

La riflessione sui sequel di Gremlins ha portato Dante a dare un ulteriore indizio su Secrets of the Mogwai:

[Dopo Gremlins 2, la domanda è, n.d.r] 'Bene, adesso cosa accadrà con la serie?'. La storia si è già presa gioco di sé stessa. È come nel caso del film Il cervello di Frankenstein con Gianni e Pinotto. Dopo non è possibile fare altri film di Frankenstein.

La dichiarazione del regista è sibillina, ma sembra proprio indicare che la serie animata scritta da Tze Chun (Gotham, C'era una volta) tornerà all'atmosfera del film del 1984. E la sinossi ufficiale, condivisa da Bleeding Cool, pare confermarlo ulteriormente:

Nel cartoon per la televisione, viaggiamo indietro nel tempo nella Shangai del 1920 per raccontare la storia di come il ragazzino di 10 anni Sam Wing (il futuro proprietario del negozio nel film del 1984, Mr. Wing) incontra il giovane Mogwai chiamato Gizmo. Insieme a una ladruncola di nome Elle, Sam e Gizmo intraprendono un pericoloso viaggio attraverso la campagna della Cina, incontrando e talvolta scontrandosi con mostri e spiriti del folklore cinese. Nell'impresa di riportare Gizmo dalla sua famiglia e di trovare un tesoro leggendario, sono braccati da un uomo d'affari assetato di potere e dal suo esercito crescente di malvagi Gremlins.

D'altra parte, i fan lo sapranno con certezza solo quando Secrets of the Mogwai arriverà in TV. E per quello c'è poco da fare: tocca aspettare.