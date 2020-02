Underwater: Kristen Stewart parla del film che vi toglierà il fiato

Cinema

di Eva Carducci - 18/02/2020 08:50 | aggiornato 18/02/2020 08:53

Un horror ad alta tensione tutto sott’acqua, Underwater, il nuovo film con protagonista Kristen Stewart racconta la profondità degli abissi, e i suoi misteri.

Un monster movie in piena regola Underwater, il film diretto da William Eubank con protagonista Kristen Stewart prodotto e distribuito da 20th Century Pictures.

Look inedito (biondo platino e taglio da tom boy) per l’attrice, che a anni di distanza cerca sempre di levarsi di dosso l’immagine della ragazza della porta accanto suggerita dal Blockbuster Twilight, in cui interpretava la protagonista, Bella Swan.

Leader naturale del gruppo, l’ingegnere meccanico guida i suoi compagni attraverso una missione di sopravvivenza (tra loro anche Vincent Cassel e T.J. Miller).

Nell’intervista l’attrice (che ritroveremo presto come protagonista in Charlie’s Angeles) ci parla del suo personaggio e di quanto le apparenze spesso possano ingannare. Tosta e senza remore Norah si ritroverà invece a comprendere quanto in realtà sia importante combattere per le cose in cui si crede e le persone che ci stanno a cuore.

Interpreto un personaggio che, almeno inizialmente, sembra non aver nulla da perdere, perché sta affrontando un dolore personale molto forte e si chiude a riccio, anche con gli altri. Per questo motivo sembra essere sempre la più tosta di tutte, quella invincibile, un leader naturale. Questa sua forza le farà capire però che esiste ancora al mondo qualcosa da perdere, e qualcosa per cui vale ancora la pena combattere.

Il film di 20th Century sta riscuotendo un notevole successo di pubblico al botteghino, essendo ancora oggi in sala.