Il film ruota intorno alla reunion di un gruppo anni ’80. I componenti della band decidono di tornare a cantare insieme per un ricco magnate russo. Ben presto, però, scopriranno che la manager li ha ingaggiati semplicemente come copertura, per poter derubare indisturbata il magnate russo.

Ho visto il film di Checco Zalone, trovandolo un bel film, ma le risate erano poche… Non ho visto il film di Aldo, Giovanni e Giacomo, ma mi hanno detto che il film è un melò, quindi non è un film comico. Ho visto anche il film di Muccino , è bello ma non si ride mai. Il nostro film è l’unico che faccia ridere.

Lui stesso ha dichiarato di non aver visto Odio l’estate, il film del trio, ma di averne sentito parlare come di un melò . A suo parere, la definizione stessa di melò esclude la possibilità del risvolto comico:

Nonostante l’invito a non parlare di produzioni diverse da La mia banda suona il pop, De Sica ha risposto in maniera diretta.

I giornalisti in sala, infatti, gli hanno chiesto un parere su Tolo Tolo di Checco Zalone , oggetto di commenti non entusiasti anche da parte di Carlo Verdone.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok