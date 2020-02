TV News Criminal Minds

di Chiara Poli - 19/02/2020 08:35 | aggiornato 19/02/2020 08:39

Un fantasma dal passato, l'imitatore di un mostro a cui la BAU di Criminal Minds aveva dato la caccia nella prima stagione. Ecco le anteprime video del prossimo episodio, il numero 15x05, in prima assoluta venerdì su FoxCrime.

Un fantasma dal passato. Uno di quei fantasmi che non vorresti mai, mai incontrare.

Il prossimo episodio di Criminal Minds, il numero 15x05, sottoporrà alla squadra della BAU una serie di omicidi che ricordano subito a tutti le atroci gesta di Philip Dowd (Timothy Omundson), nome che i fan della prima ora non avranno certo dimenticato.

Dowd, protagonista dell'episodio della prima stagione L'uomo nel mirino, era un ex militare che aveva iniziato a lavorare come infermiere in un Pronto Soccorso. Ed era talmente deviato da sparare a distanza a delle persone innocenti per farle portare in ospedale e salvarle, facendosi bello agli occhi dei colleghi (e ai propri).

Dowd - ucciso da Spencer Reid (Matthew Gray Gubler) - si era lasciato dietro una scia di vittime di sparatorie che le immagini sottoposte alla BAU adesso, 15 anni dopo, non possono non richiamare subito alla mente.

Ma non è tutto: come mostrato da questa seconda anteprima, durante le indagini Alvez (Adam Rodriguez) e Simmons (Daniel Henney) si ritroveranno in grave pericolo, catturati dal nuovo S.I. che viene ormai considerato un copycat, un imitatore di Dowd.

La squadra guidata da Emily Prentiss (Paget Brewster) dovrà fare affidamento sull'esperienza, sulla preziosa e immancabile collaborazione di Penelope Garcia (Kirsten Vangsness), che recupererà in fretta informazioni determinanti, e sulla prontezza degli agenti Jennifer JJ Jareu (A.J. Cook), David Rossi (Joe Mantegna) e Tara Lewis (Aisha Tyler).

Mancano solamente 6 episodi al finale di serie, e Criminal Minds continua a rendere omaggio ad alcuni dei grandi casi affrontati in passato, al legame personale stretto dai membri della squadra e alle peculiarità caratteriali di ognuno.

Senza mai dimenticare che, di fronte alla stagione conclusiva, tutto potrebbe succedere...

Non perdete questo nuovo, emozionante episodio venerdì 21 febbraio alle 21.05 su FoxCrime!