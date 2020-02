Gli auricolari che ti trasformeranno in un elfo

Curiosità

di Matteo Tontini - 19/02/2020 15:25 | aggiornato 19/02/2020 15:30

Orecchie a punta e tanta musica!

Gli elfi sono creature che fanno parte di una moltitudine di romanzi, film e serie TV fantasy. Nell'immaginario collettivo, possiedono solitamente una silhouette ben proporzionata e longilinea, hanno una muscolatura tonica e sono molto agili. La loro caratteristica principale, tuttavia, sono le orecchie a punta, che gli conferiscono ancora più eleganza.

Adesso, chiunque desideri "trasformarsi" in un elfo può farlo grazie a un paio di cuffie auricolari che rendono appuntite (e allungano) le orecchie dell'utilizzatore. È possibile dargli un'occhiata di seguito.

Secondo la descrizione dell'articolo su Amazon, il design ergonomico garantisce tutto il comfort necessario a chi le indossa e l'audio è di buona qualità. Le cuffie con orecchie da elfo hanno un microfono integrato e possono essere collegate ai dispositivi tramite connettore jack da 3.5 mm.

L'ideale per chiunque volesse realizzare il cosplay di un elfo senza rinunciare a un po' di musica, insomma. Tra l'altro il prezzo delle cuffie auricolari è piuttosto abbordabile, basta infatti sborsare 31,16 euro per acquistarle.

Urbun

Tra gli elfi più conosciuti dagli appassionati di film e serie TV si annoverano sicuramente Galadriel, Arwen e Legolas, importanti personaggi de Il Signore degli Anelli. Ce ne sono poi molti che popolano il mondo post apocalittico di Shannara, come Re Eventine Elessedil, o di The Witcher. La razza elfica talvolta compare anche nelle serie animate: è infatti predominante nello show Il principe dei draghi, in cui Rayla è un'elfa che accompagna i protagonisti in un lungo viaggio, e Disincanto, dove tra i personaggi principali si annovera proprio Elfo. Per non parlare delle numerose produzioni natalizie, in cui gli elfi rappresentano spesso gli aiutanti di Babbo Natale.

Cosa ne pensate delle cuffie auricolari?

Via: Geeks are Sexy