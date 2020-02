DOOM Eternal: tutto quello che dovete sapere sull'FPS dell'anno

Videogames

di Andrea Guerriero - 19/02/2020 08:45 | aggiornato 19/02/2020 09:06

Il nuovo capitolo del re degli sparatutto debutterà a marzo su PC, console e Google Stadia. In un trailer, il team di sviluppo ce ne illustra tutte le caratteristiche di gameplay.

Gli appassionati di sparatutto in prima persona farebbero bene a cerchiare a più tinte di rosso - sangue! - la data del 20 marzo 2020.

Si tratta infatti del giorno scelto dal publisher Bethesda Softworks per lanciare sul mercato l'indiavolato DOOM Eternal, seguito diretto di quel DOOM che, nel 2016, segnò una vera e propria rinascita per il "padre spirituale" degli FPS moderni. Le piattaforme su cui potremo scatenare la furia del protagonista - l'inossidabile Doom Slayer - nei confronti di sventurati demoni e mostruosità assortite sono PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e addirittura Google Stadia, servizio per il gioco in streaming del colosso di Mountain View.

E se è vero che il countdown per la release ufficiale è ormai finalmente agli sgoccioli dopo il recente rinvio, gli sviluppatori di id Software hanno ben pensato di surriscaldare gli animi del popolo geek con il più classico dei "Video 101":

Si tratta di un trailer che illustra nel dettaglio tutti quegli elementi narrativi e di gameplay che vanno a caratterizzare lo sparatutto più brutale del 2020 - e probabilmente pure degli anni a venire.

Soli contro l'Inferno

Che cos'è allora DOOM Eternal? Come il filmato suggerisce, la nuova offerta sparacchina di Bethesda fa della Campagna per singolo giocatore il suo cuore pulsante. Un'avventura incandescente in cui le forze dell'Inferno hanno iniziato a invadere la Terra. E che continua l'enfasi del suo predecessore sul combattimento frenetico, incoraggiando il giocatore ad attaccare con fare aggressivo i nemici per acquisire salute e munizioni.

L'invasione ad opera delle legioni demoniache ha costretto la Union Aerospace Corporation ad intervenire nel tentativo di contenere la minaccia, mentre il nostro eroe arriva giusto in tempo per respingerla. Per la prima volta dall'inizio della sua crociata interdimensionale contro gli abomini biomeccanici che popolano l'Inferno, il Doom Slayer potrà accedere ad un HUB centrale, attraverso il quale interagire con i suoi sottoposti e scegliere le aree da esplorare.

HD Bethesda Softworks/id Software

A sua disposizione ci sarà naturalmente un arsenale "arrabbiatissimo", dal fucile a pompa a quello al plasma, passando pure per il lanciarazzi e l'intramontabile motosega, senza dimenticare nuove meccaniche di movimento come arrampicarsi sui muri e gli scatti.

Un multiplayer tutto nuovo

Il "Video 101" di DOOM Eternal non dimentica la componente multiplayer della produzione shooter. Nel nuovo capitolo potremo dimostrare le nostre abilità nella cosiddetta Battle Mode, una modalità in rete completamente diversa da quella che ha contraddistinto il capitolo reboot a suo tempo.

Le meccaniche sono di tipo asimmetrico, e schierano tre giocatori in un'arena dalle dimensioni ridotte, uno nei panni corazzati del Doom Slayer e altri due nel grottesco involucro di altrettanti feroci demoni. Il player alla guida del protagonista sarà costretto a respingere a suon di piombo gli assalti di una coppia di abomini scelti tra gli orrori di un roster che, almeno all'inizio, conterà un totale di 5 classi: Revenant, Pain Elemental, Mancubus, Arch-Vile, e Marauder. Ciascuno dei mostri potrà contare su uno specifico strumento d'attacco, una coppia di abilità tattiche e un'abilità speciale particolarmente letale.

Bethesda Softworks/id Software

In chiusura, id Software promette numerosi contenuti aggiuntivi nel periodo post-lancio, con espansioni contenutistiche e update gratuiti che interesseranno sia il comparto multiplayer che l'offerta single player.