Final Fantasy VII Remake: dei video ci mostrano le nuove evocazioni

Videogames

di Silvio Mazzitelli - 19/02/2020 16:46

L'atteso remake del settimo capitolo di Final Fantasy mostra in alcuni brevi video le evocazioni disponibili con il pre-order del gioco.

Square Enix ha rilasciato nella giornata odierna alcuni brevi video dedicati all'atteso Final Fantasy VII Remake, che ci mostrano in azione ben tre nuove evocazioni. Queste tre nuove creature saranno disponibili come bonus per chi preordinerà il gioco prima della sua uscita.

I tre nuovi video ci mostrano gli effetti sul campo di battaglia delle nuove summon: Cactuar o Kyactus, Chocobo Chick e Carbuncle.

Cactuar avrà le fattezze dei Kyactus, i classici mostri a forma di cactus da sempre presenti in tutti i Final Fantasy. La sua mossa speciale consisterà nel lanciare miriadi di aghi contro i nemici.

Chocobo Chick è un giovane Chocobo all'apparenza innocuo, ma in grado di lanciare potenti magie legate a vari elementi mentre si trova sul campo di battaglia.

Carbuncle è una creatura mitica con un rubino incastonato sulla fronte. Grazie al suo potere potrà supportare i suoi alleati con magie di protezione e di cura mentre è presente.

Queste tre evocazioni speciali si aggiungeranno a quelle già viste nei precedenti trailer, come ad esempio Ifrit, Shiva e Leviathan tutte summon storiche per la saga di Final Fantasy.

L'atteso Remake di Final Fantasy VII arriverà il 10 aprile prossimo in esclusiva temporale per PlayStation 4. Per il primo anno dalla sua uscita infatti Final Fantasy VII Remake sarà disponibile soltanto sulla console Sony, mentre potrà uscire anche su altre piattaforme, per il momento non annunciate, dal 10 aprile 2021.

La storia di questo primo capitolo coprirà principalmente la parte ambientata a Midgar del titolo originale uscito nel lontano 1997 sulla prima PlayStation, con diverse aggiunte che amplieranno sia la mappa di gioco che gli eventi in cui i protagonisti Cloud, Tifa, Aeris e Barret saranno coinvolti.

Square Enix

Voi state aspettando con spasmodica attesa l'uscita del remake di Final Fantasy VII?

Fonte: Siliconera