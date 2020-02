TecnologiaVideogames

di Pasquale Oliva - 19/02/2020 10:40

Non solo Pixel. Google porta la sua piattaforma di cloud gaming su altri diciannove smartphone Android, tra cui gli ultimi top di gamma di Samsung.

Per Google Stadia è finalmente giunto il momento di sbarcare su dispositivi che non siano quelli di Big G, ovvero i Pixel. La piattaforma di cloud gaming sarà a breve disponibile su un nutrito numero di smartphone, principalmente a marchio Samsung.

Con un comunicato stampa, rimbalzato via Twitter e Facebook, il gigante di Mountain View ha ufficialmente dato il via all'espansione del suo servizio di streaming annunciato quasi un anno fa. Tutti gli smartphone aggiunti alla lista dei compatibili hanno un punto in comune, ovvero Android come sistema operativo. Per iPhone e iPad, nonostante l'app di Google Stadia sia già pronta al download da App Store, c'è invece ancora da attendere.

Starting February 20, you can play Stadia with even more phones. ASUS ROG Phone I & II, Razer Phone 1 & 2, and a variety of Samsung phones, including the Samsung S20 line, are all supported.



For the full list of compatible phones, check out our blog → https://t.co/1eUhssl649 pic.twitter.com/LoA6aiXF9V — Stadia (@GoogleStadia) February 18, 2020

Tra poche ore Pixel 2, 3 e 4 non avranno più l'esclusiva su Google Stadia. Dal 20 febbraio 2020 si potrà giocare in streaming anche dai seguenti smartphone:

Non passa inosservata la presenza di praticamente tutti i top di gamma di Samsung annunciati dal 2017 (Galaxy S8) ad oggi (Galaxy S20). Sembrano ormai chiare le intenzioni del colosso sud-coreano per il mercato videoludico, e più precisamente per il segmento del cloud gaming, che dopo l'accordo con il team Xbox di Microsoft (in cui quasi sicuramente rientrerà anche Project xCloud) ha stretto la mano a Big G.

È possibile accedere a Google Stadia anche in Italia, ma al momento solo abbonandosi al piano Stadia Pro (incluso nel bundle Premiere Edition a 129 euro). Questo, al costo mensile di 9,99 euro, consente lo streaming in 4K a 60fps, il download di giochi gratuiti scelti (come Destiny 2: la collezione) e l'acquisto di giochi selezionati a prezzo scontato. Il piano base gratuito, invece, dovrebbe arrivare nel corso dell'anno.

Tra i titoli già disponibili nel catalogo di Google Stadia spiccano Assassin's Creed Odyssey, Borderlands 3, Destiny 2: la collezione, Ghost Recon Breakpoint, Red Dead Redemption 2 e The Division 2. A questi si aggiungeranno poi attesissimi giochi come Marvel's Avengers e Cyberpunk 2077.