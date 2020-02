Videogames

di Massimiliano Rincione - 19/02/2020 15:09 | aggiornato 19/02/2020 15:10

Dopo mesi di rumors arriva finalmente la conferma ufficiale: THQ Nordic svilupperà ufficialmente il remake del glorioso RPG Gothic!

Il remake di Gothic si farà. Il titolo, che verrà sviluppato da THQ Nordic, sbarcherà su PS5, Xbox Series X e PC. A darne notizia è stata la stessa software house con sede a Vienna, che a seguito dei grandi numeri registrati dalla demo pubblicata su Steam, ha deciso di dar un degno restyling al primo titolo della saga nata nel 2001.

You, the fans, have spoken: The Gothic 1 Remake will happen!



After two months, more than 180k have played the teaser and almost 95% of you are ready for a new "old" Gothic.



Find the detailed survey results here: https://t.co/s18n03WQDE



Thank you all for your help! #Gothic pic.twitter.com/OiF4GPFqSO — THQ Nordic (@THQNordic) February 19, 2020

Gothic, capitolo d'apertura di una saga di videogiochi creata nel 2001 da Piranha Game, era stato uno dei primi open world in 3D sviluppati in maniera davvero varia, e che univa contenuti action e d'esplorazione alle classiche dinamiche da gioco di ruolo. Con un mondo davvero sconfinato per l'epoca da esplorare in totale libertà e tanti personaggi non giocabili con cui interagire, Gothic aveva davvero segnato una sorta di solco per tutti quei titoli che nel corso degli anni si sarebbero fatti strada sul mercato videoludico.

Tra orchi, ratti-talpa, scheletri di non-morti, zombie e quant'altro era impossibile non divertirsi a trovare magie ed armi per distruggere i propri nemici, in cui ci si poteva anche trasformare mediante alcuni incantesimi. Il sistema di livellamento delle skill era il classico degli RPG, e l'acquisizione di nuove capacità veniva gestita attraverso l'attribuzione dei vari punti esperienza. Votato nel 2001 come gioco dell'anno e dotato di un motore grafico d'avanguardia per l'epoca, Gothic ebbe anche quattro seguiti: Gothic 2, Gothic 3, Gothic 3: Forsaken Gods e Gothic 4, quest'ultimo uscito nel 2011 anche per PS3 e Xbox 360.

Even though we are overwhelmed by the amount of positive replies to the question IF you want Gothic remade, we also listened to all your other hopes and concerns.



We want to start an open and transparent production with you from the beginning. Let's #ReturnToTheColony together. — THQ Nordic (@THQNordic) February 19, 2020

Il remake di Gothic verrà sviluppato da THQ Nordic Barcelona, ma non verrà rilasciato nel 2020: ciò vuol dire che bisognerà attendere ancora un po' per poter mettere le mani sul remake del titolo RPG.

Reinhard Pollice, product development director di THQ Nordic, ha chiarito attraverso un comunicato stampa cosa ha spinto la software house a sviluppare il gioco completo.

Siamo pronti alla sfida legata allo sviluppo di un remake completo di Gothic che rimanga quanto più fedele possibile all'esperienza di gioco originale, trasportandovi nell'atmosfera di Gothic con un contesto oculatamente modernizzato con meccaniche di gioco avanzate.

E, nel frattempo, il sito del titolo THQ Nordic è già stato lanciato online.

Voi, cosa farete? Darete fiducia a questo remake di uno degli RPG più importanti degli ultimi anni?