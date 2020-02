Guerra e violenza: Mulan è il primo remake Disney vietato ai minori di 13 anni

Via The Hollywood Reporter

Tuttavia, la classificazione attribuita al film sta a significare come Mulan sia più di un racconto fiabesco della leggenda cinese. Inoltre, è dimostrato che attribuire il rating PG-13 possa essere di giovamento per le famiglie.

Rispetto al film animato, inoltre, non saranno presenti parti cantate e non ci sarà nemmeno uno dei personaggi più amati, il simpatico Mushu . Segni che identificano Mulan come un progetto del tutto nuovo e diverso dagli altri remake live-action finora realizzati.

Ebbene, secondo la Motion Pictures Association of America il remake live-action di Mulan, a causa delle sequenze di violenza contenute, merita un rating PG-13 , cioè il divieto di vedere il film ai minori di 13 anni non accompagnati dai genitori.

