Celebrity

di Maria Teresa Moschillo - 19/02/2020 08:57 | aggiornato 19/02/2020 09:01

Nel giorno di San Valentino, Harry Styles è stato derubato a Londra. Per il momento, il cantante non si è pronunciato sull'accaduto ma è apparso in ottima forma ai BRIT Awards.

Harry Styles ha vissuto attimi di paura a Londra lo scorso venerdì, 14 febbraio, quando è stato minacciato con un coltello da un rapinatore. Come riporta E!News, l'ex cantante degli One Direction camminava nella zona di Hampstead quando un uomo gli si è avvicinato intimandogli di consegnargli del denaro.

Fortunatamente, stando a quanto riferiscono le fonti, Harry è uscito completamente incolume da questo increscioso episodio, riuscendo a tenere a bada il malvivente:

Se l'è giocata abbastanza bene, consegnando subito i soldi all'aggressore, mantenendosi calmo e tenendo a bada anche l'altro, risolvendo la situazione.

Come ovvio che sia, nonostante tutto si sia risolto per il meglio, Styles sarebbe ancora molto scosso e provato per quanto accaduto. Secondo il tabloid Mirror, la polizia di Londra sta indagando sulla rapina, avvenuta precisamente alle 23:50 del 14 febbraio. Per il momento, però, l'aggressore di Harry Styles non è stato individuato.

La popstar è apparsa proprio in queste ore sul red carpet dei BRIT Awards, mostrandosi in ottima forma. Harry Styles era candidato nella categoria Migliore album e Miglior solista maschile, ma è stato "battuto" da Dave - che si è aggiudicato il riconoscimento per il miglior disco con Psychodrama - e da Stormzy.

Ancora una volta, Harry ha stupito tutti con un look fuori dagli schemi e super stiloso: sul tappeto rosso ha perfino sdoganato le scarpe Mary Jane da uomo!

Non è stata da meno la mise scelta per il party che ha seguito la cerimonia di premiazione: un completo total yellow che non l'ha di certo fatto passare inosservato!

Perlomeno, Harry potrà dire di avere dei buoni ricordi di questi BRIT Awards, archiviato l'episodio della rapina.