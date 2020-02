TV News

di Elena Arrisico - 19/02/2020 10:17 | aggiornato 19/02/2020 10:17

Manuela Blanchard sta per tornare in TV a 24 anni dal ritiro dalle scene, dopo la conduzione di Bim Bum Bam. La conduttrice, amatissima dai bambini degli anni Ottanta e Novanta, condurrà Tai Chi One, format che andrà in onda su DeAJunior.

Sono passati più di vent’anni dalla sua ultima conduzione televisiva, eppure noi bambini degli anni Ottanta non l’abbiamo dimenticata. Così come ci aggrappiamo a Cristina D’Avena per tornare a vivere un po’ di quei magici e spensierati anni Ottanta e Novanta, ci capita di pensare anche a lei. Adesso, Manuela Blanchard torna finalmente in TV.

24 anni dopo Bim Bum Bam, Manuela Blanchard torna in TV e lo fa su DeAJunior (Sky, 623) per condurre il programma Tai Chi One: si tratta di un format che prova ad avvicinare sia bimbi che genitori al tai chi. Icona della TV dei bambini, accanto a lei avrà un collega particolare: il puppet verde di DeAJunior, Tino, creato da Jim Henson Company.

Nel programma, Manuela cercherà di insegnare a Tino come eseguire posizioni e movimenti di questa affascinante disciplina orientale: in ogni episodio, Tino commetterà errori e pasticci vari prontamente corretti dalla maestra Manuela. Come riportato da DTTI, tra i movimenti che avremo modo di imparare, ci sono il gallo d’oro in equilibrio su una gamba, la gru che apre le ali e il drago che muove la coda.

Manuela ha condotto Bim Bum Bam dal 1985 al 1996 sui canali Mediaset. In tanti la ricorderete affiancata da Paolo Bonolis e da Uan (doppiato da Giancarlo Muratori), il pupazzo rosa più amato dai bambini di quegli anni. Negli anni, a loro si sono aggiunti altri volti noti come quelli di Debora Magnaghi, Carlotta Brambilla, Marco Bellavia, Carlo Sacchetti e Roberto Ceriotti.

Il debutto di Manuela Blanchard è avvenuto, negli anni Ottanta, come modella e attrice in alcune pubblicità e film. Manuela è, poi, approdata come annunciatrice di Antenna Nord. In seguito, ha condotto diverse trasmissioni per ragazzi come A tutto gas, ma è conosciuta soprattutto per il suo ruolo di conduttrice di Bim Bum Bam.

Oggi naturopata e specializzata in psicanalisi e psicodinamica, Manuela è anche insegnante di Shaolin Quan, Tai ji Quan e Baduanjin presso alcuni centri.

Produzione DeAKids, Tai Chi One andrà in onda su DeAJunior a partire dal 20 marzo 2020, tutti i venerdì alle 14:20.