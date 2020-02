VideogamesAnimazione

di Silvio Mazzitelli - 19/02/2020 15:30 | aggiornato 19/02/2020 15:35

Il videogioco basato sul famoso manga e anime My Hero Academia mostra tutte le sue novità in un nuovo trailer.

Manca sempre meno all'arrivo di My Hero One's Justice 2, il seguito del picchiaduro ispirato al famoso anime e manga creato da Kohei Horikoshi. Il videogioco si mostra in un nuovo trailer che presenta le modalità principali giocabili e alcuni nuovi personaggi inseriti nel già ricco roster che comprenderà oltre 40 eroi e villain.

Le modalità principali saranno tre, ognuna in grado di offrire un'esperienza molto diversa dalle altre. Queste saranno:

Modalità Storia : in questa modalità sarà possibile ripercorrere la storia dell'anime originale, grazie a spettacolari sequenze filmate e battaglie esagerate che porteranno in vita i più importanti scontri tra eroi e villain visti nella serie animata. La storia permetterà di essere vissuta sia nei panni degli eroi che dalla parte dei cattivi.

: in questa modalità sarà possibile ripercorrere la storia dell'anime originale, grazie a spettacolari sequenze filmate e battaglie esagerate che porteranno in vita i più importanti scontri tra eroi e villain visti nella serie animata. La storia permetterà di essere vissuta sia nei panni degli eroi che dalla parte dei cattivi. Modalità Missione : nella modalità Missione sarà possibile gestire la propria agenzia di eroi, potendo scegliere i personaggi da inserire nel proprio team per poi mandarli in missione. A ogni missione completata si verrà ricompensati con denaro e gloria, che consentirà poi di reclutare nuovi personaggi per formare squadre ancora più forti.

: nella modalità Missione sarà possibile gestire la propria agenzia di eroi, potendo scegliere i personaggi da inserire nel proprio team per poi mandarli in missione. A ogni missione completata si verrà ricompensati con denaro e gloria, che consentirà poi di reclutare nuovi personaggi per formare squadre ancora più forti. Modalità Arcade: la classica modalità arcade in cui sarà possibile scegliere il proprio personaggio e fargli affrontare una serie di battaglie preimpostate fino allo scontro finale. Sarà possibile attivare dei dialoghi esclusivi a seconda dei personaggi che si affronteranno.

Bandai Namco

Inoltre, sono stati confermati altri quattro nuovi personaggi che faranno parte del roster finale:

Gang Orca : uno dei migliori eroi in circolazione. La sua peculiarità di tipo mutante gli consente di invocare la forza di uno dei massimi predatori, l’Orca assassina. Usa il suo senso e le sue capacità avanzate di manipolazione delle onde sonore per sconfiggere i cattivi.

: uno dei migliori eroi in circolazione. La sua peculiarità di tipo mutante gli consente di invocare la forza di uno dei massimi predatori, l’Orca assassina. Usa il suo senso e le sue capacità avanzate di manipolazione delle onde sonore per sconfiggere i cattivi. Seiji Shishikura : uno dei migliori studenti del prestigioso liceo Shiketsu. La sua peculiarità gli consente di manipolare liberamente la carne cruda, dandogli un notevole vantaggio contro qualsiasi creatura vivente.

: uno dei migliori studenti del prestigioso liceo Shiketsu. La sua peculiarità gli consente di manipolare liberamente la carne cruda, dandogli un notevole vantaggio contro qualsiasi creatura vivente. Camie Utsushimi : una studentessa del prestigioso liceo Shiketsu in grado di sprigionare una nebbia misteriosa in grado di alterare i cinque sensi dei propri avversari così da indebolirli. Camie è una delle studentesse più promettenti, che aspira a diventare una grande eroina.

: una studentessa del prestigioso liceo Shiketsu in grado di sprigionare una nebbia misteriosa in grado di alterare i cinque sensi dei propri avversari così da indebolirli. Camie è una delle studentesse più promettenti, che aspira a diventare una grande eroina. Kendo Rappa:Uno dei più forti scagnozzi di Overhaul, il suo potere lo rende fortissimo nei combattimenti in mischia. Kendo è sempre alla ricerca di avversari più forti con cui misurarsi, sempre pronto a mettere in gioco la sua stessa vita in ogni battaglia.

Bandai Namco

My Hero One's Justice 2 arriverà il prossimo 13 marzo 2020 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Voi avete già preordinato la vostra copia del gioco?