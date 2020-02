Cinema

di Mattia Chiappani - 19/02/2020 09:49

"Il film d'avventura dell'anno", "Incredibilmente dolce", "Portate i fazzoletti". Ecco alcune delle reazioni della critica americana dopo la premiére di Onward: Oltre la magia

Onward: Oltre la magia è il prossimo film di Pixar Animation Studios, che arriverà nelle sale italiane il prossimo 5 marzo. Dopo Gli Incredibili 2 e Toy Story 4, la leggendaria casa torna a una storia originale, portando gli spettatori in un mondo fantasy, popolato da ogni tipo di creature mitologiche. I due protagonisti saranno proprio due elfi di nome Ian e Barley che, dopo aver cercato di riportare in vita il padre con la magia, riuscendo letteralmente a metà nell'intento, si troveranno al centro di un'avventura travolgente per riuscire a realizzare l'incontro tanto desiderato con il genitore.

Il 18 febbraio si è tenuta la premiére americana della pellicola, con il cast e tutti i membri della produzione, ma soprattutto con i vari esponenti della critica. Per le recensioni complete ci sarà ancora da attendere qualche giorno, ma i giornalisti delle varie testate hanno condiviso sui propri canali social le prime reazioni a caldo sulla pellicola e sono decisamente positive.

Disney/Pixar Animation Studios

Leggendo i vari post l'impressione è che si tratti di un altro ottimo film da parte dello studio, che ormai da lungo tempo ha inanellato una serie solidissima di successi. Qualcuno ha sottolineato come, pur non trattandosi del miglior titolo di sempre per Pixar Animation, resta comunque un'opera eccezionale e toccante. A questo proposito sono in molti a sottolineare come sia assolutamente commovente, in particolare per chi ha vissuto sulla pelle la perdita del padre, con caldi inviti a portare i fazzoletti. Inoltre, diversi critici hanno evidenziato un buon numero di riferimenti al mondo degli RPG fantasy, in particolare il classico Dungeons & Dragons, che sapranno conquistare i fan del genere.

Di seguito una selezione dei post pubblicati:

“ONWARD” is the adventure movie of the year.

Hilarious, magical and crazy fun!

I loved every minute of it.



And yes, just like all Pixar movies, this too will make you cry, but in a good way of course 🙂#Pixar #PixarOnward #disney #Onward #OnwardPixar #ChrisPratt #TomHolland pic.twitter.com/q1ZJjTZK5L — Rama’s Screen (@RamasScreen) February 19, 2020

Onward è il film d'avventura dell'anno. Esilarante, magico e pazzescamente divertente. Ho amato ogni minuto. E sì, come tutti i film Pixar anche questo vi farà piangere, ma ovviamente in senso buono.

For someone who has lost a father, #Onward hit me in the feels in ways I wasn’t expecting. Sure, it’s about magic but even more so it’s about the bonds of family and how love can bring people together in the most unexpected of ways. — Shannon McGrew 🎃🍭 🔜 #SXSW (@shannon_mcgrew) February 19, 2020

Avendo perso mio padre, Onward mi ha toccato il cuore in modi che non mi sarei aspettata. Certo, parla di magia, ma ancora di più dei legami della famiglia e di come l'amore possa unire le persone nelle maniere più inaspettate.

#Onward’s not my favorite Pixar movie, nor is it the studio’s best, but it is a story that will resonate with many. Definitely some laughs and a good time all around. If you’re a fan of RPGs, this one’s for you. — Kirsten (@KirstenAcuna) February 19, 2020

Onward non è il mio film Pixar preferito, né è il migliore dello studio, ma è una storia che saprà emozionare molti. Non mancano le risate e una bella visione nel complesso. Se siete fan degli RPG, questo è il film per voi.

We got to see #PixarOnward and here’s what you need to know:



✨it’s incredibly sweet

✨it’s very funny

✨it has the first openly LGBT character in Pixar history*

✨it’s emotional terrorism for anyone who is a dad, has a dad, has had a dad, or wants a dad. Bring tissues pic.twitter.com/Q2ndIZ6JUK — MouseInfo (@MouseInfo) February 19, 2020

Abbiamo potuto vedere Onward ed ecco cosa dovete sapere: è incredibilmente dolce, è molto divertente, ha il primo personaggio dichiaratamente LGBT della storia della Pixar, è un colpo duro alle emozioni per chiunque sia un padre, abbia un padre, abbia avuto un padre o voglia un padre. Portate i fazzoletti.

In a surprise to no one @Pixar has delivered yet another great film with #onward. 3rd act brought some tears. Congrats to @MrDanScanlon and everyone that worked on the film. Absolutely recommended. pic.twitter.com/lx45NUdtsY — Steven Weintraub (@colliderfrosty) February 19, 2020

Com'era prevedibile, Pixar ha realizzato un altro grande film con Onward. Il terzo atto mi ha fatto scendere qualche lacrima. Congratulazioni a Dan Scanlon e chiunque abbia lavorato al film. Assolutamente raccomandato.

Vi hanno incuriosito queste prime reazioni a Onward: Oltre la magia? Siete pronti a correre in sala quando uscirà?

Vi ricordiamo che Onward: Oltre la magia debutterà nei cinema italiani il prossimo 5 marzo.

